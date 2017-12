Joshua Tree. Album, ktorý poznamenal našich hudobníkov aj tenistov

Legendárny album U2 je obrazom duchovnej cesty. Dnes má 30 rokov.

8. mar 2017 o 15:06 Marek Hudec

BRATISLAVA. Bol rok 1986, Bono sa vrátil z dlhého koncertovania. Najprv precestoval Spojené štáty, potom sa vybral do Etiópie. Bol to preňho veľký šok: „Aj keď tam ľudia žili na pokraji chudoby, v neľudských podmienkach, ich duch bol veľmi silný. Takú silu som doma nevidel,“ vravel pre magazín Rolling Stone.

So skupinou U2 sa vzápätí pustil do nahrávania albumu Joshua Tree.

Vo štvrtok prejde tridsať rokov od jeho vydania. Aj dnes je zreteľne cítiť, že ho poňali ako svoju duchovnú cestu. Jej cieľ našli uprostred Mohavskej púšte, na území, ktoré kedysi patrilo Indiánom a ktoré sa po príchode kolonizátorov zmenilo na nekonečnú ničotu.

Hity ako With or Without You alebo I Still Haven´t Find What I´m Looking For sa presadili svojím hlbokým významom. Vystihli vnútorné hľadanie, ktorým si v istej miere prechádza každý človek a každá spoločnosť.

video //www.youtube.com/embed/XmSdTa9kaiQ

Tej naliehavosti sa nedalo vyhnúť

Keď Joshua Tree írska kapela vydala, basgitarista Slobodnej Európy Martin Zimányi bol práve na strednej škole.

V osemdesiatych rokoch počúval s kamarátmi iné kapely. Zaujímali ich punkeri ako Zóna A alebo Sex Pistols, U2 hrali inú hudbu. Napriek tomu sa k nim dodnes zvykne vracať. Ich legendárny album totiž v sebe nesie veľa muzikantskej zručnosti. V tej dobe priniesol niečo, čo dovtedy ešte nepočul.