Festival sa hudobníkom vyhrážal, že ich vyhostí. Kvôli Trumpovi sa ospravedlnil

Na americkom South by Southwest už vystupovali aj slovenskí hudobníci.

8. mar 2017 o 16:38 Marek Hudec

Ak nebudete dodržiavať naše pravidlá, vyhostíme vás. Takýto odkaz si punková kapela Told Slant našla vo svojej zmluve s americkým showcasovým festivalom South by Southwest.

Mala na ňom vystúpiť budúci týždeň. Nakoniec sa však rozhodla neprísť – podmienky v zmluve sa ich príliš dotkli.

Organizátori podujatia na to však mali dôvod: Niektorí interpreti zo zahraničia zvykli svoju návštevu využiť na to, aby zahrali aj na iných miestach, než len na festivale. Tým však porušovali podmienky svojho vystupovania a dokonca aj podmienky pridelenia cestovných víz.

Jazyk, ktorý organizátori na zmluve použili, je však predsa len trochu tvrdý. Ak sa totiž o podobnom prípade dozvedia, budú nútení: „zrušiť umelcom pobyt v hoteli, vylúčia a nahradia ich v programe a nahlásia túto skutočnosť imigračnému úradu.“

Mnohým hudobníkom tento štýl komunikácie pripomenul Donalda Trumpa a jeho zákaz moslimom a na stanici PBS zmluvy skritizoval aj právnik z americkej firmy Goldstein & Guilliams: "Nie je to štandardné, nie je to bežné a príliš to prekračuje hranicu toho, čo je potrebné."

Po verejnom tlaku sa však festival ospravedlnil. "S nedávnym prezidentovým zákazom silno nesúhlasíme a chceme vás uistiť, že budeme aj naďalej podporovať zahraničných umelcov," napísali organizátori vo vyhlásení a zároveň sa zaviazali zmluvy pre umelcov do budúceho roka zmeniť. Vypadne z nich veta o imigračnom úrade. Zároveň dodali, že počas tridsaťročnej histórie s ním ani raz nekomunikovali.

Na festivale v minulosti vystupovali aj slovenské kapely Talkshow a Longital.