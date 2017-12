Vtipmi o židoch sa Lars von Trier znemožnil. Dnes sa vracia tam, odkiaľ ho vyhodili

Dánsky režisér nakrúca film o sériovom vrahovi a svet to zaujíma.

9. mar 2017 o 15:48 Kristína Kúdelová

PARÍŽ, BRATISLAVA. Lars von Trier zažil na festivale v Cannes obrovskú potupu. Keď tam v roku 2011 prišiel predstaviť svoj film Melancholia, organizátori ho škandalózne, pred tisíckami novinárov z celého sveta, z mesta vyhnali.

Nehľadeli na to, že je jedným z najlepších režisérov na svete, ani na to, že jeho filmová vízia o konci sveta je výborná a zaslúžila by si hoci aj Zlatú palmu. Potrestali ho za to, ako nezodpovedne sa správal na tlačovej konferencii a žartoval o Hitlerovi a židoch.

Lars von Trier je persona non grata, povedali Francúzi a zaprisahali sa, že na miesto, kde sa ctí humanizmus a ušľachtilé myšlienky, ho už nikdy nepustia. Ale prešlo pár rokov a dánsky režisér nevylučuje, že sa do Cannes vráti.

Denník Le Figaro píše, že niekoho tam zrejme zaujíma jeho nový film o sériovom vrahovi z Ameriky a na budúci rok by ho tam chcel premietnuť.

Je možné, že už vedenie festivalu zabudlo na výroky, ktoré ho kedysi tak pobúrili?

Na festivale v Cannes je Lars von Trier od roku 2011 persona non grata. (zdroj: SITA/AP)

Nie som žid, som nacista

Po festivalovej premiére Melancholie sa dánsky režisér dotkol svojich nemeckých koreňov. "Dlho som si myslel, že som žid a veľmi ma to tešilo," začal hovoriť na tlačovej konferencii.