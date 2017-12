Casey Affleck nemal dostať Oscara, hnevajú sa ženy

Filmom Miesto pri mori definitívne vystúpil z tieňa svojho staršieho brata Bena. Už dlhšie ale čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania.

10. mar 2017 o 17:48 Erika Litváková

Už v januári pri vyhlasovaní oscarových nominácií bolo zrejmé, že minulosť by mohla Caseyho Afflecka nemilo dobehnúť a naštrbiť mu radosť z úspechu. Práve vo chvíli, keď bude celému svetu na očiach, by sa totiž o afére spred siedmich rokov mohli dozvedieť aj tí, ktorí o mimosúdnou cestou ututlanom škandále doteraz nič netušili.

Dobrý herecký výkon je dôležitejší ako rešpekt k ženám a humánnosť? Prečo americkí akademici ignorujú násilnícke prešľapy tvorcov? Roman Polanski, Woody Allen a teraz Casey Affleck? Kým jedni v rozhorčených statusoch herca na sociálnych sieťach otvorene vypískali, iných kauza, zdá sa, necháva vlažnými. Vraj herecký výkon a osobný život umelca treba pri posudzovaní striktne oddeľovať. Oscar predsa nie je cena za mier.

“ Ak v Amerike obťažujete ženy, stanete sa prezidentom alebo dostanete Oscara. „

Vykúpený miliónmi

Keď už však Affleck stál pred kamerami so zlatou soškou v ruke - najprv so Zlatým glóbusom a neskôr aj s Oscarom - herečka Brie Larson, ktorá v oboch prípadoch kategórie najlepšieho herca vyhlasovala a ceny odovzdávala, reagovala chladne a hercovi netlieskala. Kto chce, spôsob ako vyjadriť svoj postoj si nájde. Užívateľ na twitteri trefne vyjadril: „Ak v Amerike obťažujete ženy, stanete sa prezidentom alebo dostanete Oscara.“ Ibaže, ak v práci obťažujete ženy, mali by ste o ňu prísť a nie byť velebený za jej kvality - myslia si mnohí.