Zmätok a zhon. Takto prežívajú ceremoniál hudobných cien víťazi

Projekt Bulp pred rokom získal cenu Radio_Head Awards za Objav roka. Bol to pre nich záväzok.

10. mar 2017 o 20:22 Marek Hudec

Pred rokom na ceremoniáli Radio_Head Awards vyhrali súrodenci Štefancoví z Trenčína cenu za Objav roka. Ich projekt Bulp oslovil spojením elektroniky, dynamických rytmov a smutného spevu. Všetko sa vtedy odohralo veľmi rýchlo.

Umelcov dopredu organizátori neupozornia, že vyhrajú a teda sa nevedia na to pripraviť. Výsledky sú až do vyhlásenia tajné, médiá ich môžu zverejniť až po oznámení.

Nominovaným teda zostáva len čakať a striehnuť, či ich náhodou neoznámia za víťazov. Najkratšou cestou sa potom musia prebojovať cez časť balkónu vyhradenú hudobníkom.

Ceny odovzdajú v nedeľu deviaty raz a pomáhajú zviditeľniť inšpiratívnu hudbu, ktorá by inak zostala neviditeľná.

video //www.youtube.com/embed/qohe-q-REGQ

Okamih výhry

„Človek si v hlave premietne asi všetky najlepšie scenáre, ale nečakali sme skutočne, že vyhráme,“ hovorí Samo Štefanec. Rok po vyhlasovaní výsledkov dokončuje svoj prvý LP album Yrsa.

Z ceremoniálu si ako najsilnejšiu spomienku vybavuje okamih výhry. „Bola to zvláštna zmes radosti a zmätenosti. Krátko na to sme navyše mali ešte aj zahrať na pódium,“ hovorí.

Keď mali vystúpiť so svojou pesničkou, bola to výzva: „Museli sme sa veľmi rýchlo prebudiť z nadšenia a sústrediť sa na hudbu. Bolo ťažké ukľudniť pocity a možno to bolo počuť, že sme sa s vokálmi na začiatku úplne presne netrafili.“

video //www.youtube.com/embed/AnNesUI9SlM

Jeden okamih?

Odovzdaním ceny sa to však pre Bulp neskončilo. Samo a Jana síce po ceremoniáli odišli ešte na afterpárty, no už ráno museli vstávať na rozhovor do rádia. Sociálne siete a médiá sa zatiaľ plnili reakciami na mená víťazov. „Naša hudba sa zrazu dostala do širšieho povedomia,“ spomína si Štefanec. Bol to pre nich zhon.

Ich výhra vzbudila aj väčšie očakávania medzi tými, ktorí si ich hudbu obľúbili: „Cítili sme, že sme už nemohli zostať len pri jednom hviezdnom okamihu, že sa od nás očakávalo, čo ďalšie zaujímavé prinesieme.“

Výhra pre nich znamenala aj istý druh záväzku. Ten sa snažia naplniť pripravovaným albumom.

