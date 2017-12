Pozerajte naživo odovzdávanie cien Radio_Head Awards

Minulí víťazi Radio_Head Awards:

Album roka

2008: Noisecut - BLIIIZKO (Slnko Records)

2009: Diego - Peripheries2010: Billy Barman - Noční jazdci [Gregor Agency]

2011: Noisecut - Háj a Lov (Slnko Records)

2012: Vec - Stereo farbo slepo (sam system, EMI)

2013: Korben Dallas - Karnevalová vrana [Slnko Records]

2014: Fallgrapp - Rieka [Gergaz]

2015: Chiki liki tu-a - Slzy tvý mámy, Šedivý a spol. [PANORAMAmedia]

Singel roka

2009: Vetroplach - Ty mi budeš rozumieť

2010: Noisecut & Ján Boleslav Kladivo - Mariena

2011: Puding Pani Elvisovej - Astoria

2012: Billy Barman - Strmá voda

2013: Korben Dallas - Otec

2014: Fallgrapp - Vlasy

2015: Billy Barman - Mladým chýba vojna

Koncertná kapela / interpret roka

2009: Billy Barman

2010: Puding Pani Elvisovej

2011: Puding Pani Elvisovej

2012: Puding Pani Elvisovej

2013: Korben Dallas

Nováčik roka

2009: Billy Barman

2010: B-Complex

2011: Dynamo Team

2012: Zlokot

2013: Walter Schnitzelsson

Debut roka

2014: Fallgrapp - Rieka [Gergaz]

2015: Saténové ruky - Bozkávam [go2stage]

Objav roka

2014: FVLCRVM2015: Bulp

Elektronická hudba

2011: Pjoni & Ink Midget - Pjoni & Ink Midget EP

2012: Ink Midget - Re-Leave (Exitab)

2013: Foolk - Millions Of [Deadred / Starcastic]

2014: Fallgrapp - Rieka [GERGAZ]

2015: Jimmy Pé - Fake Fantasy EP [Gergaz Label]

Hard & Heavy

2011: ČAD - Ťažký kov (Vandal Records / My Sleeping Cat Records)

2012: Obliterate - Superboring (Gothoom Productions)

2013: Vandali - Synovia hromu [Limerick]

2014: ČAD - Čertova kovadlina [vandal records, Limerick]

2015: Morna - Nuisance

Hip-Hop / Rap / R'n'B

2011: BenePeko & Roland Kánik - Spam Poetry (Hustle & Fitness)

2012: Vec - Stereo farbo slepo (sam system, EMI)

2013: Modré hory – Big Beat [Slnko Records]

2014: Supa - Čierne dni [MOJA RECords]

2015: Strapo - Versus [White Trash]

World music / Folk

2011: Družina – Neni dobre (Agentúra Duna)

2012: Pressburger Klezmer Band - Tants Mit Mir (Real House Music)

2013: Jana Kirschner – Moruša biela [Slnko Records]

2014: Tu v dome - Protichodné chute [Slnko Records]

2015: Solamente naturali - Thesaurus of Jewish Music [Pavian Records]

Jazzová hudba

2013: AMC Trio & Randy Brecker - One Way Road To My Heart [Moosicus Records]

2014: Bratislava Hot Serenaders - Lonely Melody [FABART]

2015: Ľuboš Šrámek & His E.E.Artsemble ft. Peter Erskine - White Dream [Hudobné centrum]

Klasická hudba

2013: Veni Academy - Rolling Tones / In zarter Bewegung [Slovenská sekcia ISCM]

2014: Solamente naturali - Collection of Annae Szirmay-Keczer [Pavian Records]

2015: Eva Šušková – secret VOICE [Hudobný fond]

Experimentálna hudba

2015: Samčo, brat dážďoviek + Robo Rybolov + Omražťok - Áttörő erő [Varovec prodakšns]

Album roka / Cena kritikov

2008: Ján Boleslav Kladivo - Rozhľadňa (Slnko Records)

2009: The Autumnist - The Autumnist [Deadred/Starcastic Records]

2010: The Uniques - From The Dust

2011: Gwerkova - Nada (Exitab)

2012: Tomáš Sloboda a Sounds Like This - Chobotnica (Slnko Records)

2013: Jana Kirschner - Moruša biela [Slnko Records]

2014: Jana Kirschner - Moruša čierna [Slnko records]

2015: Saténové ruky - Bozkávam [go2stage]

Hudobný počin roka

2013: Festival ISCM World New Music Days 2013

2014: 40.ročník Bratislavských jazzových dní

Cena za prínos do hudby

2011: Deadred Records, Hevhetia, Slnko Records

2012: Bety K. Majerníková

2013: Pavol Maruščák

2014: Marián Varga

2015: Juraj Kušnierik

Ocenenie Nadácie Advance Investments

2013: Fúzy múzy

2014: Tante Elze

2015: Max Bazowski

Cena za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry

Mimoriadna cena udelená Slovenským ochranným zväzom autorským

2013: Martin Burlas

2014: Andrej Šeban

2015: Ladislav Kupkovič