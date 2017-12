Pomaly olúpte a uvidíte, odkazuje Andy Warhol

Kto si zamiluje hypnotickú hudbu Velvet Underground, založí kapelu.

12. mar 2017 o 2:55 Eva Andrejčáková

Pred pol storočím vyšiel legendárny album The Velvet Underground & Nico, ktorý zmenil históriu rocku.

Leopold Masoch mal mnoho žien. Problém bol iba ten, že keď sa do nejakej zaľúbil, chcel jej byť do slova a do písmena otrokom, preto v milostných hrách vyžadoval mučenie, bitku a k tomu veľa fantázie.

Dávno vieme, že tu nešlo o bohapustú pornografiu, talentovaný spisovateľ z druhej polovice 19. storočia totiž hlboké duševné rozpoloženie okolo sado-maso dostal do románu Venuša v kožuchu.

Práve tam ju našli legendárni hudobníci z Velvet Underground - z kapely, ktorá svojimi experimentmi koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia zmenila hudobnú históriu. Presne pred päťdesiatimi rokmi vydala svoj debutový album.

S rozpálenou revoltou

Do ríše prostitúcie, drog, zvráteného sexu a transvestitizmu sa vo svojich radikálnych textoch často vydával spoluzakladateľ a spevák kapely Lou Reed. Fanúšikov aj médiá priťahoval ako magnet.

Sám muzikant nebol z detstva istý čas vyrovnaný, veď pre jeho neskrotnosť, spupnosť a homosexuálne správanie ho rodičia spočiatku dávali liečiť.