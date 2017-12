Objav roka: Aj najväčší rocker má v sebe babičku, ktorá chodila v kroji

Kapela Ľudové mladistvá vyhrala cenu Radio_Head Awards. Jej líder vysvetľuje, čím nás fascinujú ľudovky.

13. mar 2017 o 15:45 Marek Hudec

Dobrý deň, ja som MARTIN ŠTEFÁNIK a do dvoch rokov budem mať najlepší slovenský projekt. S takýmito slovami prišiel mladý klavirista do SĽUK-u, aby mu poskytli staré archívne nahrávky. Dnes ich prerába s kapelou ĽUDOVÉ MLADISTVÁ, ktorá vyhrala cenu Radio_Head Awards za Objav roka.

Nedávno ste vystupovali v šou Zem spieva. Na sociálnych sieťach vás skritizovali za to, že ľudovým piesňam pridávate džezové aranžmány. Prekvapilo vás to?

„Nemôžem za to, že sa niekto zasekol v minulosti. Nech nás potom nepočúva a zapne si radšej tradičný folklór. Nech nepočúva Stana Palúcha, ktorý prerába folklór už milión rokov. Tí, čo nás kritizovali, to zrejme ani netušia.“

Čo s vami také reakcie urobili?

„Neodradilo ma to. Zoznámili sme sa v zákulisí s produkčnými, zvukármi, technikmi - proste so všetkými, ktorí sa pohybujú tam, kde sa chceme pohybovať aj my. Navyše za päť minút slávy v Zem spieva sme získali na sociálnej sieti päťsto lajkov. Keď mi potom nejaká teta povie, že je naša hudba otrasná, zabudnem na to.“

Vaše víťazstvo na Radio_Head Awards je ďalším dôkazom, že u nás rastie záujem o domáci folklór. Ako si tento trend vysvetľujete?

„Nie je to len vec posledných dní. Trvá to už dlho. Slovenský folklór je dnes najväčšia hipsterčina. Napríklad, keď sme teraz chystali nový videoklip, na internete sme hľadali ľudí, ktorí by nám pripravili kostýmy. Keď sme zadali do googlu heslá folklór a oblečenie pre deti, našlo nám to milión rôznych moderných spracovaní ľudových motívov. Na spoluprácu sme si potom vybrali ľudí, ktorí ako prví v móde prišli s týmto nápadom, volajú sa Slovakia Gift. A to už bolo pred šiestimi, siedmimi rokmi.“

Prečo sa snažíme vrátiť do minulosti?

„Je to prirodzené. Navyše, podobné projekty nie sú ničím novým, ani Stano Palúch nebol jediný, čosi podobné robil aj Oskar Rózsa. Prečo je teraz toho viac? Neviem. Ale myslím si, že aj najväčší rocker má v sebe svoju babičku, ktorá chodila v kroji. Je to pocit príslušnosti. Videli ste film Dáma v zlatom? Hlavná hrdinka chce získať späť portrét svojej tety s pomocou vzdialeného príbuzného. A ten sa rozplakal, keď sa vrátil späť do Nemecka. Možno to bolo vo filme príliš sentimentálne, ale ľudia taký silný pocit poznajú."

Vystupujete aj s hiphopovými umelcami ako Majk Spirit, aj s popovými speváčkami ako Emma Drobná alebo Celeste Buckingham. Plánujete pri ľudovkách zostať?