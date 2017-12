Hra o tróny sa vráti v júli. Budú v nej aj slávni hudobníci

Posledné epizódy uzavrú fantasy príbeh vo vymyslenej krajine Westeros.

13. mar 2017 o 17:46 Marek Hudec

Krutá kráľovná podmínovala v poslednej časti takmer celé mesto, aby sa pomstila svojim protivníkom a mohla sa posadiť na trón. Podlejší zloduch v obľúbenom fantasy seriáli Hra o tróny zrejme neexistuje. A keďže jeho svet poznáme dosť dobre, vieme, že v ňom žiadna zloba nezostane bez trestu. Ten by mohol prísť už šestnásteho júla.

Vtedy totiž nové epizódy začne vysielať stanica HBO. Rozsiahly príbeh s množstvom postáv speje postupne do svojho záveru. Už nás čakajú len dve sezóny, v júli sedem epizód, budúci rok posledných šesť. Aj keď častí bude menej, než sme boli zvyknutí, každá by mala trvať o niekoľko minút viac. Tvrdí to portál NME.

Schyľuje sa k veľkej vojne, čo naznačujú aj prvé ukážky. Hlavní hrdinovia by mohli spojiť svoje sily a nastoliť mier medzi súperiacimi rodinnými klanmi.

Do vymyslenej krajiny Westeros okrem toho prídu nové postavy. Budú ich hrať hudobníci. V minulosti sa objavili správy, že by si brnenie mohla obliecť popová kapela Bastille a teraz tvorcovia potvrdili, že sa v jednej z epizód objaví celebritný spevák Ed Sheeran.

„Niekoľko rokov sme sa ho snažili zohnať,“ hovoril scenárista David Benioff. Obzvlášť tým chceli potešiť mladú herečku Maisie Williamsovú, ktorá hrá kladnú hrdinku Aryu Starkovú. Je jeho veľkou fanúšičkou. Sheeranov nový album Divide medzitým vo Veľkej Británii trhá rekordy predajnosti.