Je najslávnejším pornohercom. Rocco Siffredi tým trpí už tridsať rokov

Nikto v ňom nevidí človeka, hovoria režiséri, ktorí o ňom nakrútili film.

15. mar 2017 o 12:45 Kristína Kúdelová

Mama z neho chcela mať kňaza, ale on cítil, že má v sebe diabla. Nakrúca filmy, na ktoré sa pozerajú milióny, hoci odmenou mu je len opovrhnutie. Vo svojom odbore vydržal najdlhšie, ale on by si želal pravý opak.

Najslávnejší pornoherec na svete Rocco Siffredi sa odvážil o svojej kariére hovoriť a súhlasil s tým, že o ňom vznikne film. Keď však prišiel na jeho premiéru v Cannes, takmer ho vypískali.

A to je len zlomok z tragédie, ktorú už tridsať rokov prežíva, vravia pre SME francúzski režiséri THIERRY DEMAIZIERE a ALBAN TEURLAI, ktorí sa pod jeho portrét s názvom Rocco podpísali.

Od budúceho týždňa je v našich kinách.

Kým je pre vás Rocco Siffredi?

THIERRY DEMAIZIERE: „Rocco je najväčšia pornohviezda 21. storočia, to je bezpochyby. V biznise vydržal neuveriteľných tridsať rokov a my sme k nemu pristupovali ako k žijúcej legende. Cítili sme rovnaký rešpekt, ako keby sme nakrúcali film o boxe a šli za Mikom Tysonom.“

ALBAN TEURLAI: „Keď sme ho stretli, tak sme narazili na niečo, čo sme nečakali. Spoznali sme rozorvaného muža, ktorým zmietajú démoni.“

To ste pred nakrúcaním nevedeli?

A.T.: „Nie, nie. Zvykneme nakrúcať portréty hviezd a pravdupovediac, najprv sme váhali, či si práve Rocco Siffredi film zaslúži. Povedali sme si, zájdeme za ním, uvidíme. A nakoniec sme našli komplexnú tragickú postavu. Rocco je krásna filmová postava."

video //www.youtube.com/embed/lK5GkLSzey8

Prečo sa práve z neho stala najväčšia pornohviezda?

T.D.: "Rocco má niečo, čo iní nemajú. A nemyslím teraz na veľkosť jeho pohlavia. Rocco sa dokáže reflektovať. Je posadnutý ženskou sexualitou, neustále hľadá cesty, ako dospieť k úplnému sexuálnemu naplneniu. Jeho potreba je neutíšiteľná a on vie, že je závislý."

A.T.: „Bojuje s tým od skorej mladosti a bude s tým bojovať až po hrob. Je dostatočne inteligentný a citlivý na to, aby vedel, že na tom stojí jeho život."

Rocco o svojej sexualite hovorí ako o diablovi. Považujete to za správne slovo?

T.D.: "V jeho prípade nemožno iné slovo použiť. Má kresťanský prístup k svetu, jeho mama bola presvedčená katolíčka a želala si, aby bol z neho kňaz. Pre Rocca sa sex rovná hriechu."

Myslíte si, že ste mu poslúžili ako psychoterapeuti?