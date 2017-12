Umrela Joni Sledge, preslávila sa hitom We Are Family

Spievala v kapele Sledge Sisters, ktorá bola známa koncom 70-tych rokov.

BRATISLAVA. Joni Sledge (13.9.1956 – 10.3.2017) bola druhou najstaršou zo štvorice sestier, ktoré v roku 1971 vo Philadelphii založili vokálnu skupinu Sister Sledge. V tej dobe nemala ešte ani jedna z nich 21 rokov.

V sedemdesiatych rokoch sa im podarilo niekoľko úspechov. Nahrali svoj prvý album Circle of Love pod nahrávacou spoločnosťou Atlantic Records a dostali sa do povedomia nie len v Amerike, ale aj v Európe. Strávili čas aj v Nemecku, kde nahrali svoj druhý album Together.

Skutočného prelomu sa však dočkali až koncom dekády, keď sa dali dohromady s producentami zo skupiny Chic – Nileom Rodgersom a Bernardom Edwardsom. „Všetky štyri sme boli v hudobnom biznis už osem rokov a boli sme frustrované. Keď sme stretli Chic tak sme si nemysleli, že z nás spravia hviezdy, ale skôr, že uvidíme čo z toho vzíde,“ povedala Joni minulý rok v interview pre The Guardian.

Ich tretí album s názvom We Are Family sa stal celosvetovým hitom. Obzvlášť populárnymi sa stali piesne He’s the Greatest Dancer a We Are Family. Album bol nominovaný na cenu Grammy a predal viac ako milión kópií. V časoch svojej najväčšej slávy boli Sister Sledge často porovnávané k Jackson 5. Kapela fungovala aj po odchode Kathy, ktorá sa rozhodla nasledovať sólokariéru, v roku 1989, dni najväčšej slávy však už mali za sebou.