Hľadá sa Neo. Matrix by mal mať pokračovanie

Kultový film máta producentov, len jeho režiséri nemajú záujem.

16. mar 2017 o 16:27 Kristína Kúdelová

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Keď vznikal, producenti veľmi nepočítali s tým, že na ňom zarobia. Ale zle počítali, z filmu Matrix sa stal na jar 1999 taký hit, že zarobili takmer 500 miliónov dolárov a získal štyri Oscary v technických kategóriách. Žiaden intelektuál si vtedy nedovolil tvrdiť, že ho nevidel.

Dnes štúdio Warner Bros. zvažuje, že sa k nemu vráti, píše časopis Hollywood Reporter.

Do kín by tak vrátil stále aktuálny príbeh, v ktorom je človek zotročený pod nadvládou strojov, len ako súčasť naprogramovaného Matrixu a len pár krokov od definitívneho vyhubenia. Jediná jeho šanca je, že si to uvedomí a pokúsi sa z neho vystúpiť.

Matrix. K slobode sa treba prebojovať. (zdroj: OUTNOW)

Plány na oživenie Matrixu nie sú nové. Už sa raz zvažovala možnosť, že by mohol vzniknúť televízny seriál, teraz sa zdá, že vo Warner Bros. sa inšpirovali nápadmi z konkurenčného Disney. To by znamenalo, že vznikne spin off - tak ako zo Star Wars nedávno vznikol Rogue One - a že pôvodný hlavný hrdina sa na plátne možno ani neukáže.

V Matrixe ním bol Neo, hral ho Keanu Reaves. Hral aj v pokračovaniach Matrix Reloaded a Matrix revolution (2003), a hoci tie nemali až taký veľký úspech u kritiky, z Reavesa sa vďaka nim stal jeden z najlepšie platených hercov. Vlastne by sa dalo povedať, že keby nebolo Matrixu, ako herec by ani neexistoval.

Keanu Reaves a režiséri Wachowskí na snímke z roku 2012. V strede je Lana a vľavo vtedy Andy, dnes už Lilly. (zdroj: SITA/AP)

Warner Bros. ešte nevie, koho do nového filmu obsadí, Hollywood Reporter spomína Michaela B. Jordana (známeho z filmu Creed). Ani o režiséroch nič nevie, vie len, že asi nemôžu počítať s bratmi Wachowskými. Nielen preto, že medzičasom už nie sú bratia, pretože sa dali preoperovať na sestry. Aj preto, že nemajú záujem. Zástupcovia štúdia zatiaľ len dúfajú, že od nich dostanú na nový Matrix požehnanie.