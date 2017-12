B-Complex: Našich politikov zachránia len mimozemšťania

Bi-gender hudobníčka vyhrala Radio_Head Awards za singel roka.

17. mar 2017 o 16:17 Marek Hudec

Keď na Slovensku pred rokom vystupoval spevák Sex Pistols, povedal o slovenskej elektronickej producentke, že je našou najväčšou punkerkou. B-COMPLEX sa nebála vyjsť zo svojej komfortnej zóny a prezentovať sa ako bi-gender. Dnes sa snaží ľudí motivovať k väčšej vzájomnej tolerancii a bojovať proti normálnosti.

Každý by sa mal snažiť byť sebou samým. Jednu normalizáciu sme tu už mali a nikto ňou nebol nadšený, hovorí. So skladbou Past Lessons for the Future vyhrala cenu Radio_Head Awards za singel roka. Obsahuje aj prejav českého diplomata Jana Masaryka.

V nedeľu ste vyhrali cenu za skladbu Past Lessons For the Future, ktorá v sebe nesie silný politický odkaz. Čakali ste to?

„Som veľmi rada, že ju ľudia podporili a že pochopili, prečo vznikla. Realisticky si však musím povedať, že nie je mojou najlepšou. Keby vznikla pred piatimi rokmi, zrejme by nezískala taký ohlas.“

Prečo?

„Lebo vtedy ešte neboli v parlamente kotlebovci. Dnes už nestačí, aby sa politik riadil marketingovým prieskumom toho, čo sa jeho voličom bude páčiť. Štandardné hodnoty morálky alebo tolerancie išli bokom a dnes sa dvíha vlna nenávisti. Už ani hudobníci nie sú tí, ktorí sú nositeľmi hodnôt slobody a humanizmu. Ja som vyrastala na hudbe, ktorá je úprimná. Kurt Kobain hovoril, čo chcel, počúvala som Kryla, Nohavicu, ktorí mali síce politické piesne, ale spievali aj o láske, o vzťahoch.“

video //www.youtube.com/embed/zV_wpj7ncps

Venovala sa kultúra v minulosti viac politike?

„Kultúra bola počas minulého režimu oveľa politickejšia, aj keď umelci často riskovali svoju kariéru. Dnes sa ľudia upokojili a už sa nechcú venovať spoločenským myšlienkam. Je im to nepríjemné. V novom tisícročí prišiel pre Slovákov útlm: vyriešili sme mečiarizmus, dostali sme sa do Európy, nastal konzum a prišli sociálne siete. Politikom ľudia prestali dôverovať a počúvajú tých, ktorých poznajú alebo k nim majú nejaký citový vzťah – to môžu byť aj umelci.“

V skladbe Past Lessons ste použili prejav od diplomata Jana Masaryka o ľudskej tolerancii. Ako vám to napadlo?