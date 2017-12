Postavil Noemovu archu. Čínsky disident chce zachrániť ľudskosť

PRAHA, BRATISLAVA. Sto, dvesto, tristo? Koľko utečencov sa zmestí do nafukovacieho člna? Čínsky disident a umelec Aj Wej-wej si myslí, že by im bolo treba poslať Noemovu archu, aby sa dostali do bezpečia. Ale keďže Európa sa k tomu ešte nerozhýbala, postavil ju sám.

V pražskom Veľtrhovom paláci je od štvrtka jeho obrovský gumený čln. Meria sedemdesiat metrov a sedí na ňom 258 emigrantov bez presnejšej identity. Inštaláciu nazval Zákon cesty.

Tento priestor si pre svoje najväčšie dielo, aké kedy vytvoril, nevybral náhodou. V rokoch 1939 - 1941 tam zhromažďovali Židov, kým ich nedeportovali do koncentračného tábora v Terezíne. Táto voľba, hovoria kurátori Národnej galérie v Prahe, stelesňuje naše zlyhanie aj rezignáciu.

Čínsky umelec Aj Wej-Wej pózuje vedľa svojej inštalácie v Národnej galérii v Prahe. (zdroj: TASR/AP)

Toto je čas, keď nás testujú

Aj Wej-wej nerád počuje, keď sa hovorí o utečeneckej kríze. On vidí inú krízu - krízu ľudstva. "Z našich sŕdc sa vytráca ľudskosť," povedal, keď mal vlani v Prahe prednášku.