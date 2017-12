Natalie Portman: Scéna atentátu na Kennedyho bola najťažšia

Patrí k najkrajším herečkám, na konte má Oscara aj vydarený režijný debut. Natalie Portman v kinách teraz prežíva najhoršie dni života Jackie Kennedyovej.

17. mar 2017 o 23:40 Erika Litváková

Hoci za postavu Jackie (2017) získala nomináciu na Oscara, na slávnostnom ceremoniáli v Hollywoode sa Natalie Portman 26. februára neukázala. Niežeby to mala ďaleko, krásna herečka sa už pred časom presťahovala z Paríža späť do USA a s rodinou sa usadila práve v Los Angeles. Oficiálny dôvod znel, že dlhé sedenie v Dolby Theatre by jej vo vysokom štádiu tehotenstva padlo zaťažko.

V skutočnosti sa však už štyri dni spoločne s manželom, tanečníkom a choreografom Benjaminom Millepiedom tešili z maličkej Amálie. Pred piatimi rokmi si Natalie za výkon v psychologickej dráme Čierna labuť (2010) prevzala svoju prvú zlatú oscarovú sošku tehotná so synom Alephom. S manželom sa zoznámili pri nakrúcaní baletnej pychodrámy, bol jej osobným choreografom a hereckým kolegom.

Päťročnému bračekovi síce teraz pribudla sestrička, no na druhého Oscara si herečka bude musieť počkať. I keď postavu prvej dámy zahrala mimoriadne presvedčivo, akademikov viac očarila Emma Stone v muzikáli La La Land (2016). Kritici sa však zhodujú, že v role Jackie podala jeden zo svojich životných výkonov.

Najťažšia bola scéna atentátu

S manželom Benjaminom Millepiedom na odovzdávaní Zlatých glóbusov 2017. (zdroj: TASR)

Cukríkovo ružový kostým a klobúčik pozná vďaka autentickým záberom z Dallasu celý svet. Oblečená v jeho vernej kópii zahrala Natalie veľkú časť z filmu. Kým ho postriekaný krvou vo filme zo seba vyzlečie, je z nej iná žena.

Kubánsky režisér Pablo Larraín sa sústredil práve na kľúčovú udalosť a filmový portrét Jackie vykresľuje odo dňa atentátu po pohreb. Na polminútovej sekvencii amatérskeho záznamu vidno, ako počas dvanástich sekúnd padli dva výstrely. Navždy zachytil okamihy desivé nielen pre život jednej ženy, ale pre celú americkú spoločnosť. Z Kennedyho sa stal mýtus a z Jackie vdova - ikona.

Tvorcovia filmu sa rozhodli záznam historicky verne zrekonštruovať a úlohou Natalie Portmanovej bolo pred kamerami navlas zreplikovať pohyby, reakcie a výraz tváre Jackie. „Zahrať ten hrôzostrašný, nepredstaviteľne traumatický a tragický moment bola najnáročnejšia scéna filmu,” priznáva herečka v rozhovore pre agentúru DPA.

Cieľavedomá Natalie, známa svojím dôsledným prístupom k herectvu, nevynechala poctivú prípravu, dlhé mesiace prechádzala dostupné filmové, televízne a rozhlasové archívy, aby si precízne a do detailov naštudovala Jackiine charakteristické pohyby i rečový akcent.

Ako vzniká imidž

Na otázku novinára, či sa o Jackie Kennedyovej dozvedela vďaka role čosi, čo predtým nevedela, odpovedala, že ju prekvapilo, akými hlbokými politickými vedomosťami a delikátnym humorom ikonická prvá dáma disponovala. „Vytvorila si imidž, ktorým sa pred zrakmi verejnosti zaštítila, aby ľudia nemohli vidieť jej pravú tvár,” hovorí herečka.