Nie konzervatívcov, skôr LGBT komunitu môže film Kráska a zviera uraziť

Čo dráždi cenzorov?

19. mar 2017 o 19:23 Miloš Ščepka

Ak to mal byť pokus o propagáciu filmu, nepodarilo sa, ba práve naopak. Ale ak chcel režisér rozprávky Kráska a zviera Bill Condon len dostať svoje meno do čo najväčšieho počtu médií, vyšlo mu to dokonale. Ani masívna mediálna (a už aj politická) odozva na jeho slová o prelomovej homosexuálnej postave v disneyovke však nemení nič na tom, že o žiadnu revolúciu nejde.

Toto nie je revolúcia

V kreslenej disneyovke z roku 1991 po boku tupého machistického vidieckeho krásavca Gastona vystupuje komická figúrka jeho tučného, hlúpeho a vtieravého prisluhovača LeFoua.