Laco Lučenič o Depeche Mode: Vždy dokázali, že sú skvelá kapela

Briti porazili múry socializmu, Lučenič ich počúval v Poľskom stredisku.

22. mar 2017 o 13:57 Marek Hudec

Pred pár týždňami sa k textom Depeche Mode prihlásila krajná pravica v Spojených štátoch amerických. Vraj sú jej oficiálnou kapelou. Hudobníci akékoľvek spojenie s extrémizmom odmietli.

LACO LUČENIČ radí, aby sme podobné vyjadrenia radikálov brali striedmo. Hudba sa vždy zneužívala na politické účely. Fanúšikom kapely, ktorá práve vydala album Spirit, je od 80. rokov a v júni uvidí ich koncert tretí raz.

Kedy ste po prvý raz počuli Depeche Mode?

„Stretol som sa s nimi, keď ešte neboli slávni, začiatkom 80. rokov. Na jednej výberovej platni som narazil na ich ch nahrávku Sometimes I Wish I Was Dead. Zaujal ma jej zvuk, od väčšiny skladieb na albume sa líšila. Mali ju veľmi premyslenú.“

Ako je možné, že v Československu mali takú silnú komunitu fanúšikov?