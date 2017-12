Sziget otvorí najväčšia popová rebelka: Pink

Budapeštiansky festival oslávi tento rok štvrťstoročie.

21. mar 2017 o 13:55 Marek Hudec

BUDAPEŠŤ. BRATISLAVA. Je iná ako väčšina popových speváčok. Pink najprv pôsobila v kapele Choice, no na sklonku nového tisícročia sa osamostatnila a do hudobného biznisu vstúpila s imidžom drzej rebelky. Módne časopisy ju často zachytávali na motorkách alebo so skejtbordom, farebným čírom a vrčiacou grimasou. Dobre to dotvárajú jej najväčšie hity.

Pieseň Just Like a Pill bola o drogách, Don´t Let Me Get Me o tom, aké ťažké je niekedy zapadnúť medzi okolie. A jeden text Pink venovala tomu, ako sa stať hviezdou každého večierka. V podstate ju môžeme označiť za ženskú verziu Robbieho Williamsa.

video //www.youtube.com/embed/BR4yQFZK9YM

Zo svojich albumov predala 60 miliónov kópií a často v médiách nezabudla tvrdo kritizovať iné popové hviezdy, ktoré robili sladšiu hudbu.

Do našich končín príde rebelka Pink v auguste, otvorí budapeštiansky festival Sziget, organizátori to vyhlásili v utorok predpoludním. Nie je to prekvapenie, veď podujatie si na svoje otvorenie každoročne pozýva veľké hviezdy, minulý rok Rihannu, a predtým Robbieho Williamsa.

Naposledy bola Pink v našom regióne pred štyrmi rokmi, koncertovala v Prahe aj vo Viedni, teraz však bude mať dôvod aj na večierok. Sziget oslavuje, že vznikol pred 25 rokmi. Organizátori zatiaľ oznámili, že areál ostrova Óbudai uprostred Dunaja bude tematicky ozdobený. Do programu okrem Pink pridali už aj meno rapera Wiz Khalifu, DJ-a Paula Van Dyka, skupinu Alt-J alebo speváka Alexa Clarea.