Indiáni zomierali inak, ako si myslia Američania

21. mar 2017 o 14:25 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. "Pristihol som sa pri tom, že aj keď skladám obyčajnú pesničku alebo píšem drobnú básničku, mám tajnú vieru, že môže byť dôležitá," povedal pred pár rokmi Ethan Hawke v rozhovore pre SME. Priznal sa k svojmu detskému snu, že raz zmení svet.

Dnes trochu bojuje proti svetu, v ktorom ako herec vyrástol. Keďže bol rozčarovaný z toho, ako hollywoodske filmy vykresľujú Indiánov, napísal komiks, v ktorom vystupujú ako komplexní hrdinovia shakespearovského tipu.

Telo s päťdesiatimi guľkami

Ethan Hawke vyrastal v Texase, najobľúbenejšou zábavou v ich rodine bol camping. S otcom chodieval aj po Novom Mexiku a Arizone, navštevoval rezervácie a počúval vzrušujúce príbehy o pôvodných obyvateľoch.

Vôbec sa nezhodovali s obrazom vyprázdnených indiánskych štatistov, ktorí v hollywoodskych westernoch zomierali po stovkách.

Myslel si, že by Američanov trochu poučil, keby o svojich obľúbených náčelníkov nakrútil film. No hoci bol štyrikrát nominovaný na Oscara, nenašiel nikoho, kto by mu dal peniaze. Až keď si všimol, ako má jeho syn rád komiksy, uvedomil si, že je aj iná cesta.