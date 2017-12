Ženy nie sú nestále. Britská speváčka bojuje proti antickému predsudku

Laura Marling vydala Semper Femina, jeden z najlepších albumov za posledný mesiac.

21. mar 2017 o 14:47 Marek Hudec

Názov svojej novej nahrávky si britská speváčka Laura Marlingová už pred šiestimi rokmi vytetovala na nohu. Je to latinský výraz Semper Femina a vyčítala ho z antickej básne Eneida rímskeho básnika Vergília.

Trójsky hrdina Eneas v nej odchádza po vojne hľadať svojich blízkych a domov. Počas dobrodružstiev sa však stretáva so všemocnou bohyňou lásky Venušou. Tá z nejasného vrtochu zariadi, aby sa bojovník zaľúbil do kartáginskej kráľovnej, čo sa však končí tragicky. Konanie svojich ženských postáv básnik veľmi nevysvetľuje, celé to len cynicky okomentuje: Žena bude vždy nestála a premenlivá.

Marlingovú takéto zjednodušené hodnotenie veľmi nepotešilo. Chcela ho trochu obrátiť proti jeho vlastnému autorovi, a preto si z neho vzala len dva slová: „Semper Femina – Vždy ženou.“

Na novom albume sa snaží Vergíliovi vysvetliť, aké vlastne ženy a ich vzájomné vzťahy sú. Je to jeden z najlepších albumov za posledný mesiac.

video //www.youtube.com/embed/eCS4OTgaHeM

Ženy histórie

Obdobie okolo roku 2010 vystrelilo na vrchol rebríčkov popularity vo Veľkej Británii viacerých folkových interpretov, napríklad kapely Mumford and Sons a Noah and the Whale. Vtedy sa zviditeľnila aj 27-ročná speváčka, ktorá najprv v oboch projektoch pôsobila.