Byť depešákom. Stav, ktorý už dnes nikto nepochopí

Rozhlasový redaktor chodieval v čiernom tričku a čiernych rifliach. Tie časy sú preč.

22. mar 2017 o 14:40 Kristína Kúdelová

Čierne nohavice, čierne tričko, redaktor Rádia Slovensko Roman Bomboš mával na sobotu večer pripravenú rovnošatu. Bola druhá polovica 90. rokov a on v bratislavskom klube Duna organizoval Depeche Mode párty. Dnes už neexistujú, tí, čo na ne chodili, už vraj nemajú vlasy, ktoré by si mohli nagélovať a vyčesať dohora, poženili sa, povydávali. A aj Roman Bomboš má deti, s nimi trávi čas radšej.

Ale ešte stále je a navždy zostane depešákom. To platí napriek tomu, že ich najnovší album Spirit si od piatka vypočul dvakrát - a tretíkrát si ho už asi nepustí.

Toto Rádio Slovensko nezahrá

"Patrím medzi tých, ktorí boli z Depeche Mode naposledy nadšení v roku 1993, keď vydali album Song of Faith and Devotion," hovorí Bomboš. "Potom odišiel Alan Wilder a kapele zrazu chýbal aranžér, ktorý by zo surových pesničiek dokázal vybrúsiť diamanty.“

Martin Gore a Dave Gahan. (zdroj: SITA/AP)