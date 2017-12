Dominika Morávková-Zeleníková: Aj folkloristi môžu byť rebeli

Herečka v trojici s formáciou S hudbou vesmírnou moderuje šou Zem spieva. Za výkon v dráme Pirko je nominovaná na filmovú cenu Slnko v sieti.

24. mar 2017 o 19:54 Erika Litváková

Patríte k prvej generácii narodenej po páde totality. Znamená to pre vás niečo?

Občas ma ktosi tituluje ako porevolučné dieťa a je pravda, že niektorí moji rovesníci, rovnako ako ja, sme sa totalitnou históriu Slovenska a politickými súvislosťami doby priveľmi nezapodievali. Mnohé nás obišlo, narodili sme sa, skrátka, už do lepšieho sveta. Niečo z prelomovej radosti prvých slobodných dní som však možno vnímala aj ja, keďže som sa narodila už o rok v júli. Myslím si, že aj to, čo sa odohráva pred narodením, dieťatko istým spôsobom vníma a s matkou spolu prežíva.

Relácia Zem spieva otvára dvere k folklóru aj ľuďom, ktorí doteraz nevnímali, aký je pestrý a možno ani netušili, že nejaký máme. Aj vám sa odkryl nový svet?

Hoci som v detstve veľa času trávila u babky na dedine a na vidieku som vyrastala, nikdy mi nenapadlo prihlásiť sa do ľudového súboru. Do oblasti folklóru som načrela až vďaka herectvu, keďže v škole sme sa venovali aj ľudovému a charakterovému tancu.

Ani doma ste neudržiavali nejaké tradície?

Možno trochu na Veľkú noc. O to viac si však teraz vážim, že spolu S hudbou vesmírnou sa môžeme v šou Zem spieva k folklóru priblížiť. Ak človek nie je jeho súčasťou, ale len počúva a pozerá sa, nemá až taký silný zážitok, ako keď sa na ňom podieľa. Vo folklóre sa úplne vyžívam. Neznamená to, že by som sa hneď išla prihlásiť do folklórneho súboru, ale téma je inšpiratívna a som presvedčená, že je možné spraviť niečo pre slovenský folklór, aj keď človek nie je čistý folklorista.

“ Tvrdíme, že hudba, ktorá nám neberie čas ani energiu, má byť zadarmo. „

Myslíte, že folklór je niečo, čo žije, pretvára sa a vyvíja a dokážeme k nemu mať aj moderný a súčasný vzťah, alebo ide o oblasť, ktorá dožíva a my sa usilujeme ju zachrániť?

Myslím, že folklór práve teraz vchádza aj do záujmu ľudí, ktorí sa s ním doteraz nestretli, alebo sa s ním stretli len okrajovo. Neviem, či je môj pohľad skreslený tým, že sa často pohybujem medzi ľuďmi, ktorí sa oň zaujímajú, ale som presvedčená, že neostane len pri šou Zem spieva. Nadchlo to mnohých a je ešte kam tému posúvať. Relácia inšpirovala mnohých rodičov a ich deti. Možno sa budú decká menej hanbiť za to, že ich baví ľudová hudba a že by sa chceli folklóru venovať.

Folklór vychádza zo skutočného života, ktorým ľudia kedysi žili. Neposielali si esemesky, ale spevavo si pri kosení ponad lúky zakričali, že je čas na obed. Bol naviazaný na každodenné činnosti a kolobeh roka. Neskúšalo sa v telocvični, nepredvádzal sa na javisku. Je dobré, ak doň dnes vnášame aj moderné prvky?

Rovnako ako k životu pristupuje každý človek inak, aj k folklóru sa približujeme rôzne. Preto by nemala zaniknúť ani tradičná a ortodoxná forma a prísne oddelený krajový charakter a s ním súvisiace prvky. Ale prečo folklór nerozširovať? Pekným príkladom boli v šou dámy, ktoré spievali trávnice a prezradili, že si vymýšľajú aj vlastné. Keď sme s nimi robili rozhovor, rozprávali, že píšu a spievajú, čím žijú. Hudbu si síce skladať netrúfnu a používajú melódiu starých piesní, ale vkladajú do nej dnešné témy a problémy. Oslobodenie je aj pri folklóre príjemné. Je osviežujúce, že sú aj folkloristi rebelai a inovátori, ktorí doň vnášajú dnešný svet a ozvláštnia ho.

Formácia S hudbou vesmírnou, Dominika, Daniel ,Sorizzo’ Kis a Marek Koleno v trojici moderujú šou Zem spieva. (zdroj: RTVS)

Do akej miery sú moderátorské vstupy S hudbou vesmírnou autorské? Máte scenár daný alebo si ho tvoríte sami?

Na začiatku sme sa museli v novej role oťukať, vytvoriť si k nej vzťah, možno sme viac-menej len držali mikrofón. Postupne sa ale vec vyvíja a uvoľňuje a aj my sa cítime čoraz lepšie. Náš autorský vklad je značný, keďže nám v televízii nechali voľnú ruku, nemáme žiaden do podrobností rozpísaný scenár, držíme sa základnej osnovy a do nej dotvárame vlastné texty. Používame ľudovú hudbu, ktorú otextujeme, spoločne v trojici tvoríme aj gagy a všetci traja vstupy dopĺňame nápadmi.

Vidno, že ste zohratí. Trúfate si aj na improvizáciu?

Pri takomto formáte by improvizácia nebola vhodná. Prípravu vopred potrebujeme, texty musia sedieť aj na frázovanie a do hudby. Cielene si vyberáme aj melódiu, na ktorú budeme skladať text. Aby sa nestalo, že niekomu, kto je z východu, budeme spievať povedzme banskobystrickú ľudovú pieseň.

Ktorú oblasť tvorivého procesu si najviac užívate?

K ničomu sa extra neviažem. Nie je to tak, že by som bola len textárka alebo vymýšľala len scénky. Tvoríme všetci všetko a vzájomne sa dopĺňame. Raz jeden vymyslí hudbu, druhý texty a pri ďalšom vstupe to môže byť naopak. Aj mne sa už stalo, že som vymyslela muziku, text aj gagy.

Ako sa zo skupiny S hudbou vesmírnou stala moderátorská trojica?