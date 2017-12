Zomrel bývalý bubeník rockovej kapely Boston Sib Hashian

Skolaboval počas vystúpenia priamo na pódiu lode, ktorá v sobotu vyplávala z Miami.

24. mar 2017 o 6:44 SITA

NASHVILLE. Bývalý bubeník americkej rockovej kapely Boston, hudobník John "Sib" Hashian, zomrel v stredu náhle vo veku 67 rokov na palube výletnej lode.

Oznámil to vo štvrtok jeho syn Adam Hashian s tým, že príčina smrti zatiaľ nebola stanovená.



Hashian bol uvedený ako jeden z účinkujúcich na výletnej plavbe Legendy rocku. Skolaboval počas vystúpenia priamo na pódiu lode, ktorá v sobotu vyplávala z Miami a mala navštíviť Portoriko a Bahamské ostrovy.

Hashian sa podieľal na prvých dvoch hitových albumoch kapely Boston - debutovom albumu Boston (1976) s piesňou "More Than a Feeling" a albumu "Don't Look Back" z r. 1978.



Pôvodná kapela v zložení Tom Scholz, Brad Delp, Barry Goudreau, Fran Sheehan a Hashian mala jedny z najúspešnejších debutových albumov v dejinách. Singlov "Long Time" a "Peace of Mind" sa predalo vyše 17 miliónov.



Manželka zosnulého Suzanne Hashianová vo vyhlásení uviedla, že dátum pohrebu bude stanovené neskôr.