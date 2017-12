Znásilnia ju, a ona si dá vaňu. V Elle nechcela hrať žiadna americká herečka

Tvorca Základného inštinktu znovu provokuje.

24. mar 2017 o 12:45 Kristína Kúdelová

Isabelle Huppertovej to bolo jasné hneď. Čítala knihu Philippa Djiana Elle a už si predstavovala, aký vynikajúci film by to bol. Ona by v ňom hrala parížsku buržujku, ktorá nestráca zmysel pre humor ani vtedy, keď ju brutálne znásilní zamaskovaný muž – a publikum by bolo šokované, že namiesto príbehu o zdevastovanej obeti by uvidelo duchaplný príbeh o pomste.

A mala pravdu. Keď mal film vlani v máji na festivale v Cannes premiéru, boli všetci vo vytržení. Na konci programu sa konečne dočkali niečoho, čo ich filmársky aj tematicky prekvapilo.

Toto je zvrhlé

Pritom nápad Isabelle Huppertovej si musel trochu počkať, kým sa dostal do kín. Keď sa francúzska herečka dozvedela, že s knihou už pracuje režisér Paul Verhoeven, ponúkla sa mu, že by si zahrala hlavnú úlohu.

Ale on nebol veľmi zdvorilý. Mal pocit, že film sa vo svete lepšie predá, keď sa nakrúti v americkej produkcii, a tak radšej zašiel do Los Angeles hľadať hollywoodsku herečku.