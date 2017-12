Najbohatší umelec vytiahol z dna oceána mýtickú loď. Alebo si to celé vymyslel

Damien Hirst už predal vypchatého žraloka za 12 miliónov dolárov.

28. mar 2017 o 14:38 Marek Hudec

Ako sa niekomu podarilo predať vypchaného žraloka za 12 miliónov dolárov? To je otázka, ktorá trápila britského ekonóma Dona Thompsona. Všimol si, že trh s umením sa v posledných desaťročiach mení a že umelci začali svoje meno používať ako obchodnú značku, podobnú, ako je McDonald alebo Coca-Cola.

Nekupujú si obrazy a diela, ktoré sa im páčia, chcú ma doma vlastného „Picassa“ alebo „Renoira.“ V umení už nezáleží na kvalite diela, ale na prestíži. Všetko závisí od reklamy a peňazí.

Na vine sú vraj umelci a Thompson vraví, že najviac tento trend zneužíva provokatér Damien Hirst, ktorý mŕtveho žraloka naloženého vo formaldehyde predal ako vysoké umenie.

Aj vďaka tomu sa zrejme stal najbohatším žijúcim umelcom. Práve dokončuje tajomnú výstavu v Benátkach s názvom Treasures from the Wreck of the Unbelievable. Vo dvoch múzeách ju otvoria začiatkom apríla.

Čomu ešte uveríme

Hirst otvára novú výstavu po štyroch rokoch a jej reklamu si skutočne dobre premyslel. Veľa síce vopred neprezradil, no niečo naznačujú fotky, ktoré zverejnil na svojej stránke, a reportáž, ktorú publikoval magazín Financial Times.