Mala po ordinačných hodinách a neotvorila žene v núdzi. Nesie vinu za jej smrť?

Bratia Dardennovci prichádzajú s príbehom mladej lekárky.

28. mar 2017 o 15:29 Kristína Kúdelová

Jenny Davin bola hrdá na to, že ľuďom zachraňuje život. Bojovala proti chorobám, bojovala proti smrti, mnohí v nej videli anjela - veď bola lekárkou. Ale raz za jej dverami zvonila neznáma mladá žena, cez priezor bolo vidieť, že by veľmi rada dostala dnu. Ale Jenny jej neotvorila - veď mala po ordinančných hodinách.

Na druhý deň sa Jenny dozvedela, že žena, vlastne ešte len dievča, zomrelo. A ona, čo vždy sprevádzala ľudí k životu, sa zrazu ocitla v situácii, ktorá bola v čistom rozpore s jej profesiou. Aj ona bola za jej smrť zodpovedná.

Všetci myslia na seba. To je normálne

Mladú lekárku prinášajú do kín bratia Dardennovci. Dvaja klasici, bratia, vzácny príklad režisérov, ktorí síce nakrúcajú to, čo dnes spadá do tej všadeprítomnej, nekonkrétnej kategórie prezývanej sociálna dráma, ale zakaždým pritom ponúkajú príbeh hodný napínavej detektívky. Ešte aj s morálnym rébusom.

Jean -Pierre Dardenne (vľavo) a jeho brat Luc. V strede herečka v hlavnej úlohe Adele Haenel. (zdroj: SITA/AP)

Ich nový film Neznáme dievča je síce jasnou reakciou na to, že svet rieši utečeneckú krízu, ale nenakrútili ho preto, aby zalamentovali nad neriešiteľným a bezbrehým problémom. Chceli len na jednom príklade ukázať, ako sa správame, keď niekto vedľa nás potrebuje pomoc.