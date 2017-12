MTV urobila z mnohých hudobníkov hviezdy. Dnes už podobné programy zanikajú.

30. mar 2017 o 16:17 Marek Hudec

Popularitu videoklipov odštartovala televízia MTV v roku 1981 a pritiahla k obrazovkám 22 miliónov divákov. Z Madonny alebo z kapely Guns N´ Roses urobila hviezdy.

Počas deväťdesiatych rokov si však MTV začínala uvedomovať, že len vďaka videoklipom neprežije. Jej program začínali plniť reality šou, čo potom v roku 2007 skritizoval Justin Timberlake, keď si od televízie preberal cenu: „MTV, hraj viac videí! Chceme viac hudby a menej televízie (more M and less TV).“