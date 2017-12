Panelák sa po dvoch rokoch vracia na obrazovky

Pôvodne neplánovali pokračovať, diváci si seriál vypýtali

29. mar 2017 o 15:06 Erika Litváková

Prvá klapka padla 20. januára, dnes sú nové epizódy šestnástej série pripravené do vysielania. Divácky obľúbený denný seriál Panelák bol výkladnou skriňou televízie Joj a s viac ako tisíctristo epizódami sa stal najdlhšie vysielaným pôvodným slovenským seriálom vôbec. Vysielal sa v rokoch 2008 až 2015 a vrchol sledovanosti s rekordným počtom viac ako pol milióna divákov dosiahol na jeseň v roku 2011.

Boli to časy, keď so svojimi láskami, podrazmi a kšeftmi hviezdili v obývačkách Paneláku napríklad casanova Milan Kordiak (Alexandra Bárta) alebo pochybný fešáčik Maslák (Ján Koleník). Neskôr sa jeho múry otriasali kauzami nespočetných zrád a neférových podpásoviek, ale aj vtipnými nedorozumeniami či vášnivým sexom, hoci aj na kuchynskej linke. Neubránili sa mu v 9. sérii bývalí milenci Ivana Švehlová (Diana Mórová) a Michal Bajza (Marián Miezga). Obaja patria k známym tváram, na ktoré sa môžu diváci po dvojročnej pauze v novej sérii tešiť.

Pauza prospela, nových je väčšina postáv

Podľa slov Andyho Krausa spletité cesty vývoja dejových liniek a charakterov dosiahli pred dvoma rokmi svoje maximum, a tak vchodová brána Paneláka ostala zatvorená: „Pôvodne sme neplánovali pokračovať, aj keď sme aj túto možnosť ponechali otvorenú. Povedali sme si, že čas ukáže. Možno sa vrátime s Panelákom o rok, možno o tri a možno nikdy,” objasnil Andy Kraus. „Seriál sme ukončili s danými postavami a v situácii, keď sme už dej nemali veľmi kam ďalej posúvať. Uvedomovali sme si, že ak budeme pokračovať, bude treba výraznú obmenu v rámci postáv,” spomína autor. Ibaže ako vraví, bolo by rizikové robiť zmeny náhle, divák by ich nemusel vnímať pozitívne, a tak pauza seriálu podľa Krausa rozhodne prospela.

„Priala by som si, aby sa v Paneláku objavilo aj viac pôvodných hercov, ale čas plynie a roztrúsili sme sa do iných televízií a projektov, čo je pochopiteľné, ale teším sa, že sa Panelák vracia a na pľaci je veselo, čo považujem za veľmi dôležité,” prezradila herečka Diana Mórová. „Keďže môj muž Jakub (Vladimír Kobielsky) už zomrel a na scéne sa zjaví opäť svokra, nebudem to mať jednoduché, ale uvidíme, ako bude ďalej moja postava inšpirovať autora,” uzatvára herečka.

Svokra Jarmila Švehlová (Hana Gregorová), ktorej notorické oslovenie nevesty ,děvenko’ vie Ivanu riadne naštvať, k novej rozohrávke deja dodáva: „Veľmi sa mi páčili scenáre, zdá sa, že Andy chytil dobrý nový autorský vietor do plachiet, takže sa spolu s fanúšikmi teším, že Panelák je späť.“