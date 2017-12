Režisér videoklipov: Hráme sa tu za päť korún na Hollywood

Braňo Vincze pracuje s Rytmusom a Janou Kirschnerovou.

30. mar 2017 o 16:17 Marek Hudec

Tvorbe videoklipov sa venujete dlho. Čo sa za tie roky najviac zmenilo?

"V čase, keď som začínal, na Slovensku sa im venovalo len pár režisérov. Potom prišli nové technológie, digitálna éra, dnes už má každý technické podmienky na to, aby klip spravil. Zmenil sa aj vizuál hudobných videí. Kedysi boli všetky postavené na sýtej farebnosti, počítače boli novinkou a každý sa z nej snažil vyťažiť čo najviac. Experimentoval s efektmi, chcel ukázať, čo všetko na počítači dokáže vyčarovať. Obraz vyzeral skôr surreálne ako nejaká predstava, fantázia. Dnešné videoklipy majú tendenciu vyzerať skôr akoby vystrihnuté z reality. Dôraz sa kladie na nasvietenie scény, atmosfére videa a čistých kompozíciách."

video //www.youtube.com/embed/aYtSCm6hxkg

Prečo sa hudobné videá presunuli viac na sociálne siete?

"Hudobné stanice a programy majú oveľa nižšiu sledovanosť. Nikto nebude sedieť hodinu pri televízore a čakať, aby uvidel svojho obľúbeného interpreta. Zapne si youtube. Nehovoriac o tom, že ho tam uvidí oveľa viac ľudí, než keby ho odvysiela televízia."

Zasiahlo to aj do spôsobu, akým sú klipy nakrúcané? Zasiahlo to do kvality?