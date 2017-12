Rapuje o ľuďoch, na ktorých sa iní ani nepozrú. Na Pohodu príde M.I.A.

Politicky angažovaná raperka prinesie do Trenčína svoj nový album AIM. Hovorí na ňom o utečencoch.

30. mar 2017 o 9:18 Marek Hudec

Preslávila sa hitom Paper planes, kde rap spojila s nákazlivou melódiou, zvukom streľby a zatvárajúcej sa pokladnice. Dnes má na youtube sto miliónov prehratí. Britská raperka s prezývkou M.I.A. ho príde predviesť na slovenský festival. Trenčianska Pohoda ju vo štvrtok ráno zaradila do svojho programu. Vystúpi v piatok 7. júla.

Jej tvorbu ovplyvnili jej zážitky z detstva. Keď mala M.I.A. (vlastným menom Maya Arulpragasam) deväť rokov, s mamou a súrodencami utiekla pred násilím na Srí Lanke do Londýna. „Bola som utečenkyňou z vojny a teraz som získala príležitosť byť silným hlasom doby, keď sa do vojny investuje najviac peňazí,“ hovorila na začiatku svojej kariéry pred desiatimi rokmi.

video //www.youtube.com/embed/ewRjZoRtu0Y

Kedy sme to dokázali?

M.I.A. sa preto na poslednom albume AIM venuje téme utečencov a odmietavou reakciou, akú musia v Európe zažívať. Ako sa môžu asi cítiť, čo chcú dosiahnuť? V novej piesni Foreign Friend napríklad rapuje: „Prelezieme plot, nechceme nikoho uraziť, potom získame Mercedes Benz, veľký televízor a myslíme si, že sme to dokázali.“

M.I.A. texty dopĺňa tradične o hravú zmes zvukov a melódie na novom albume často pripomínajú hudbu Blízkeho východu. Rovnako zábavne pracuje so slovami. Napríklad v úvode singla Borders donekonečna vymýšľa nové variácie na slovo „Freedom – sloboda.“

video //www.youtube.com/embed/kGDhHxgY6uo

K najvplyvnejším

Sama však hovorí, že sa hudbou nesnaží provokovať, pre ňu je to len spôsob, ako sa čo najlepšie vyjadriť. M.I.A. má za sebou mnoho úspechov. Nominovali ju na Oscara za jej pieseň vo filme Milionár z chatrče, na tri Grammy a na prestížnu britskú cenu Mercury.

V roku 2009 ju magazín Time zaradil do rebríčka najvplyvnejších ľudí na svete. Z tejto pozície zvykla často kritizovať kolegov z popkultúry, že ich snahy robiť zmysluplné umenie je len kalkul a v skutočnosti im záleží len na tom, aby predali čo najviac nahrávok. Mnohí považujú jej hudbu za príliš radikálnu, nezhodla sa napríklad ani s americkou moderátorkou Oprah Winfrey.

Možno je to pritom posledný raz, čo by sme raperku mohli vidieť naživo. Naznačila, že AIM by mohol byť jej posledný album. Rozmýšľa o tom, že by sa v budúcnosti venovala vizuálnemu umeniu a móde. Na Slovensku už bola, na Pohode vystúpila v roku 2011.