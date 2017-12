Markíza je s We Are the World spokojná. Lučenič sa hanbí

Už dva dni trvajú trefné posmešky o slovenskej verzii slávneho hitu.

31. mar 2017 o 14:33 Marek Hudec

Slovenská verzia pesničky We Are the World sa nepodarila. Stretol sa pri nej bizarný mix spevákov.(Zdroj: Reprofoto SME/Markíza)

BRATISLAVA. Bol to pekný nápad. Relácia Chart Show v televízii Markíza pripravila slovenskú verziu pesničky We Are the World. Michael Jackson vďaka nej v osemdesiatych rokoch spojil mnohé hviezdy populárnej hudby, aby získali peniaze pre hladujúce deti v Afrike.

Aj v Chart Show na to išli rovnako, zavolali kopec ľudí z domáceho šoubiznisu. Mix to bol však prinajmenšom bizarný: okrem Emmy Drobnej spievajú Eva Máziková, Gizka Oňová, Peter Lipa, Dorota Nvotová či Katarzia.

Výsledné video sa od štvrtka stalo hitom internetu, na sociálnych sieťach sa šíria posmešky. Je to paródia? pýtajú sa Slováci - v tom prípade by to vraj vedeli pochopiť.

Lebo okrem výberu hudobníkov sa nepodarilo ani uspávankové prearanžovanie pesničky, niektorí speváci netrafili do tóniny a obraz nesedí so zvukom.

video //www.youtube.com/embed/dlIAuUJLmSs

Markíza je spokojná

Televízia Markíza, ktorá nám nechcela poskytnúť kontakt na tvorcov relácie, však hovorí, že je s prerábkou spokojná: