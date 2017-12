Neverí na monogamiu. Scarlett Johanssonová nemá kvôli práci čas na vzťahy

Nakrúca jeden film za druhým. V kine ju teraz môžeme vidieť v novom spracovaní známeho japonského anime.

31. mar 2017 o 23:53 Nina Sobotovičová

Hovorí sa o nej ako o novej veľkej sci-fi hviezde. Svojím talentom vyrážala dych filmovým stáliciam. S úspešnými filmami prišla chvála kritikov aj neželaný záujem bulváru. Scarlett Johansson hovorí, že pre prácu nemá čas udržiavať partnerské vzťahy.

„Nemyslím si, že ľudia sú od prírody monogamní. Do vzťahu totiž musíte investovať veľa energie. Ešte ťažšie je potom udržiavať vzťah dvoch hercov, pretože tí sú čertovsky náladoví,“ zvykla médiám vysvetľovať herečka Scarlett Johansson, ktorá niekoľko vzťahov s hereckými kolegami okúsila. Štatisticky sa nie je veľmi čím chváliť, všetky doteraz stroskotali.

„Povedať partnerovi – čau, práve nakrúcam erotickú scénu so sexi chlapom, ale keď sa s ním budem váľať v posteli, budem myslieť na teba – je svojím spôsobom nešťastné. Rovnako, ako s ním udržiavať vzťah cez telefón,“ povedala Scarlett Johansson, ktorá má za sebou ani nie trojročné manželstvo s Ryanom Reynoldsom a románik so Seanom Pennom.

Bulvárne plátky jej súkromie s radosťou pretriasajú a Scarlett už iba rezignovane vysvetľuje, aké ťažké je mať partnera, keď takmer všetok svoj čas venuje práci.

Pri pohľade na jej filmografiu je zrejmé, že nezaháľa a ročne dokáže nakrútiť aj štyri filmy.

Dokonalé telo s nedokonalým mozgom

Tento rok sa divákom predstaví ako hlavná hrdinka v dvoch filmoch, ktoré nemôžu byť rozdielnejšie. Jeden mal u nás premiéru koncom marca. Snímka Ghost in the Shell (Duch v škrupine) je nakrútená podľa rovnomennej anime predlohy a Scarlett v nej stvárnila Major, zmyselného kyborga, akýsi hybrid človeka a robota.

Dokonalé telo, ktoré predvádza v obtiahnutom kostýme, je podľa scenára dielom vývojárov umelej inteligencie z koncernu Hanka Robotics.

S mozgom si už zrejme starosti nerobili, pretože do hlavy Major implantovali ľudský. Netušili, že práve jej mozog sa neskôr obráti proti nim.

Scarlett Johansson v úlohe Major. (zdroj: Paramount Pictures and DreamWorks Pictures via AP)

Major dlho verí verzii, že jediná ľudská časť jej tela patrila utopenej obeti. V Hanka Robotics ju vlastne zachránili a jej úlohou je teraz zachraňovať iných.

Príbeh sa odohráva v nie až takej vzdialenej budúcnosti, kde je svet od moderných technológií závislý ešte viac, ako ho poznáme my. Major ako veliteľka špeciálnej jednotky bojuje proti rôznym hackerom a kyberzločincom, pretože tí sú v pretechnizovanom svete skutočným postrachom.

Keď však začne lov na útočníka, ktorý chce zničiť Hanka Robotics, zradí ju práve nedokonalý ľudský mozog. V pamäti Major sa začínajú vynárať fragmenty z jej minulosti a ona postupne podlieha zvedavosti. Zrejme žila vo veľkom omyle.

Reakcie na film sú zatiaľ pomerne rozporuplné, fanúšikovia pôvodnej predlohy režisérovi Rupertovi Sandersovi vyčítajú plytkosť komerčného spracovania. Podľa recenzie britského Guardianu sa diváci možno dočkali „škrupiny“, ale nie „ducha.“

“ Keď okoloidúci gay ocení erekciu mŕtveho striptéra vo vašom aute, viete, že vám scenár písal niekto príliš uletený aj na Hollywood. „ Autorka

Mŕtvola s erekciou

Na druhú Johanssonovej novinku si musíme počkať do júna. S istotou však vieme, že Rough Night (Drsná noc) bude bizarným príbehom pätice priateliek so Scarlett na čele. Spolužiačky z vysokej si vyrazia na divokú dámsku jazdu, no z filmovej komédie sa aspoň na pár minút stane dráma, keď jedna z priateliek nedopatrením zabije objednaného striptéra.