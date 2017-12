Bob Dylan si v tajnosti a bez médií prevzal Nobelovu cenu

1. apr 2017 o 20:13 TASR

ŠTOKHOLM. Americká hudobná legenda, spevák Bob Dylan, v Štokholme prebral diplom o udelení Nobelovej ceny za literatúru a Nobelovu medailu.

Informoval o tom člen Švédskej kráľovskej akadémie Klas Ostergren.

Podľa neho Dylan, ktorý počas tohto víkendu koncertuje v Štokholme, prebral cenu v sobotu popoludní na stretnutí v hoteli a v úzkom kruhu - len za účasti členov akadémie a jedného človeka zo spevákovho tímu.

Ostergren pre agentúru AP uviedol, že to "išlo veľmi dobre". Podľa jeho slov je "Dylan veľmi milý a láskavý muž". Iní, nemenovaní členovia akadémie podľa AP vyhlásili, že Dylan sa zrejme z Nobelovej ceny teší.

Samotný Dylan sa na svojom koncerte o Nobelovej cene a jej prebratí nezmienil ani slovom, konštatovala AP.

Udelenie prestížnej ceny v kategórii literatúra Dylanovi oznámila Švédska kráľovská akadémia vlani v októbri. Prestížna cena mu bola udelená za to, že "vniesol do americkej pesničkárskej tradície nové básnické výrazy."

Na slávnostné odovzdávanie Nobelových cien, ktoré sa konalo vlani 10. decembra, sa Dylan nedostavil. Svoju neprítomnosť vysvetlil pracovnými záväzkami.

Ak by si Dylan diplom a medailu neprebral do 10. júna a nedoručil ani svoj príhovor, cena by prepadla. Švédska kráľovská akadémia na to speváka v uplynulých dňoch upozornila. Nobelova cena je dotovaná sumou v prepočte 839-tisíc eur.