Parov Stelar pre SME: Nechcem platiť milióny, pracuje pre mňa viac právnikov

Najznámejší rakúsky hudobník vynašiel nový hudobný žáner. Bez ťažkostí sa to nezaobišlo.

4. apr 2017 o 12:21 Marek Hudec

Marcus Füreder chodí na Slovensko často. Pred rokom mal s jeho kapelou PAROV STELAR plno pod hlavným pódiom Pohody, teraz sa pripravuje na májový koncert v bratislavskej Aegon Aréne. Je zrejme najslávnejším rakúskym hudobníkom a záleží mu na tom, aby ľuďom priniesol pocit slobody.

Na Slovensku ste vystupovali v tenisovej hale pred štyrmi rokmi a minule na Pohode. Boli to rozdielne koncerty. Ten posledný bol veľmi pompézny. Chcete, aby tak pôsobil?

„Samozrejme, že to chcem. Každá bytosť túži sa vyvíjať, rásť, zväčšovať sa. Ja som študoval vizuálne umenie, ale do istého bodu som vo svojej kariére nemal dosť peňazí, aby som mohol rozvíjať túto stránku koncertov.

Teraz už mám väčší rozpočet a môžem si svoje sny splniť presne tak, ako som si ich vymyslel. A tiež sa snažím ich meniť. Ľudia by sa nemali pýtať: Prečo si mám na Parov Stelar kúpiť lístok druhý raz, keď to bude opäť to isté? Na každom koncerte by totiž mali zažiť niečo nové, tejto zásady sa držím.“

Na začiatku kariéry ste vraj vašu hudbu poslali viac ako päťdesiatim hudobným vydavateľstvám. Všetky vás zamietli a stanoviskami, ktoré vám poslali, ste si vytapetovali na steny záchoda. Je to pravda?

„Je to pravda. Boli však na stene môjho starého bytu, už sa ne nepozerám. Boli pre mňa motiváciou, päťkrát denne mi pripomínali, aby som ďalej tvoril a snažil sa.

Som veľmi tvrdohlavý a keď mi toľkí ľudia povedia nie, som odhodlaný ich presvedčiť, aby svoj postoj zmenili a moju hudbu prijali. A keď som ani po čase nedostal žiadnu pozitívnu odpoveď, našiel som si vlastnú cestu, ako si tie skladby vydať. Založil som si vlastnú spoločnosť.“

Bolo pre vás ťažké si vybudovať meno bez podpory etablovaného vydavateľstva?