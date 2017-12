Realita v Poľsku: násiliu sa dá postaviť len násilím

Agnieszka Holland prichádza s provokujúcim filmom Cez kosti mŕtvych.

7. apr 2017 o 11:16 Miloš Ščepka

Je to psychologická dráma? Je to mysteriózny triler? Je to rafinovaná paródia? Alebo azda krutá baladická poézia? A vôbec – čo tu je také prevratné, že na tohtoročnom Berlinale poľsko-česko-švédsko-nemecko-slovenskej snímke scenáristky a režisérky Agnieszky Hollandovej pririekli Strieborného medveďa – Cenu Alfreda Bauera „za hraný film, ktorý odkrýva nové perspektívy filmového umenia“?

Mnohí obyčajní diváci, ale aj skúsení filmoví fanúšikovia sa neubránili dotieravým otázkam, ba aj prejavom nesúhlasu. Napokon, bučanie časti publika sprevádzalo záverečné titulky i v Berlinalepalaste. Agnieszka Holland skrátka vo filme Cez kosti mŕtvych provokuje tak intenzívne, že dokáže zmiasť i ostrieľaného diváka.

Trestné činy, Božia vôľa

Penzionovaná stavebná inžinierka Janina Duszejková (Agnieszka Mandat), nadšená astrologička a milovníčka prírody, pochodila s prácou celý svet. Napokon sa presťahovala do česko-poľského pohraničia, krásneho a naoko tichého poetického kraja Kladsko, aby na staré kolená našla pokoj v lone milovanej prírody. Na čiastočný úväzok učí v neďalekej škole angličtinu a deti ju zbožňujú, pretože sama akoby zostala večným dieťaťom.

