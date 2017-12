Filmovú báseň Ondreja Rudavského zahrajú s novou hudbou

Projekcia bude v pondelok v bratislavskom kine Lumiére.

7. apr 2017 o 16:05 Marek Hudec

Filmová báseň Ondreja Rudavského Beyond Invisible vznikla už pred trinástimi rokmi.(Zdroj: PR Beyond Invisible)

Je to báseň o mysliteľovi, ktorý preniká do svojho vnútra a pýta sa, prečo ľudstvo stále bojuje a nevie žiť v mieri – tak svoj film Beyond Invisible opisoval Ondrej Rudavský. Hlavný hrdina príbehu zisťuje, že svet nezmení a naučí sa ho prijať aj s jeho temnými stránkami.

Medzinárodne uznávaný umelec Rudavský v minulosti spolupracoval so zahraničnými interpretmi Mobym, Linkin Park aj s Kanye Westom. Za svoje hudobné videá dostal cenu MTV Awards a bol nominovaný na Grammy.

Jeho filozofické dielo Beyond Invisible plné zvláštnych, abstraktných obrazov vzniklo už pred trinástimi rokmi, no teraz ide do kín s novou hudbou od skladateľa Slava Solovica. V minulosti už pripravoval skladby pre Rudavského krátky film, súčasť dokumentu Slovensko 2.0.

Tvorcovia rozmýšľali nad ďalším spoločným projektom a Solovic si všimol, že Beyond Invisible nemal vlastný inštrumentálny sprievod. Film ho svojím charakterom hneď zaujal: „Je to taký zvláštny pohľad na vesmír plný neuveriteľných obrazov a riadi ho len logika pocitov. Bolo mi to blízke.".

Skladateľ nemá o prácu núdzu. V súčasnosti môžete v televízii napríklad vidieť detektívny seriál 1890, ku ktorému zložil dynamické skladby a známy je aj vďaka spoluprácam s kapelami Korben Dallas, Longital alebo Sendreiovci.

Jeho práca s Rudavským bola voľnejšia. „Mohol som tvoriť slobodne, nedostal som žiadne inštrukcie, ako by to malo znieť,“ vysvetľuje.

Solovic hudbu pripravil pre svoje obľúbené teleso, sláčikové kvarteto a dramatické husľové tóny doplnil o elektronické zvuky. Na pondelňajšej projekcii v bratislavskom kine Lumiére bude znieť naživo.

Predstavenie potom ešte zopakuje 4. mája v košickom Kine Úsmev a 5. mája v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici.