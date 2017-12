Jarné džezáky: Na pódiu sa stretlo niekoľko kultúr, britskí hudobníci odmietli brexit

Najsilnejší zážitok večera predviedol klavirista Bill Laurance.

8. apr 2017 o 13:39 Marek Hudec

Izrael jej pripadal príliš malý, preto sa dvadsiatnička Sivan Arbel vybrala na štúdiá do Írska a potom sa rozhodla objaviť rozsiahlu newyorskú džezovú scénu. V rušnom meste sa cíti dobre, aj keď tam mladí hudobníci zažívajú ťažkosti:

„Veľa ľudí sa chce venovať spevu, je tam veľá konkurencia,“ hovorí po koncerte na Jarných džezových dňoch. Konali sa v bratislavskom Ateliéri Babylon a Arbel bola jednou z jej hviezd.

Jedna z posledných

Do kapely si pozvala kamarátov Izraelčanov, ktorí sa tiež presťahovali do Spojených štátov. Žijú v Bostone a keď s nimi Arbel chce skúšať, musí sa za nimi neustále cestovať. Robí to však rada, lebo sa s nimi môže cítiť uvoľnene. Zohratosť hudobníkov bolo cítiť aj na koncerte.