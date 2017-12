Zuzana Mistríková o RTVS: Nie sme tu na to, aby sme sa skladali Dankovi na imidž

Producentke gratulujú za odvahu. Jej sa to zdá absurdné.

8. apr 2017 o 22:48 Kristína Kúdelová

Národnú cenu Slnko v sieti za najlepší film roka 2016 získala v piatok večer Učiteľka a keď si ju prišla prevziať producentka Zuzana Mistríková, rozhodla sa pre netradičný prejav. Venovala ho politikom. Pobúrená postojom, aký majú k verejnoprávnym médiám, povedala: "Verejnoprávne médiá nemajú slúžiť vám politikom, nepatria vám, nefinancujete ich zo svojich vlastných prostriedkov. Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje službu verejnosti a od profesionality a kvality tejto služby závisí kvalita v mnohých oblastiach života tejto spoločnosti. Boli by sme radi, keby ste si pri ďalšom rozhodovaním boli toho vedomí."

Zdalo sa jej prirodzené, že svoj krátky čas využije práve takto a je pre ňu nepochopiteľné, že to pred ňou neurobili aj iní.

Od Danka sa mali všetci dištancovať

"Andrej Danko zastavil diskusiu o koncesionárskych poplatkoch s argumentom, že veci sa nebude venovať, kým nebude mať verejnoprávne médiá pod kontrolou. Je absurdné, že na také slová nikto nereagoval, že sa od nich ostatní politici okamžite nedištancovali. Róbert Fico zas voči RTVS stupňuje svoje útoky z čisto osobných dôvodov, to je neprijateľné. Je neprijateľné, že sa o verejnoprávnej inštitúcii rozprávame na takejto úrovni," hovorí Zuzana Mistríková pre SME.

Danko v nedeľu v diskusii na TA3 zopakoval, že najradšej by celkom zrušil koncesionárske poplatky a televízia by bola oficiálne štátna. "Nehral by som sa na verejnoprávnosť," dodal. Trvá na tom, že súčasného riaditeľa Václava Miku treba vymeniť. "Verím, že RTVS bude mať to šťastie, že do vedenia príde človek, ktorý bude milovať Slovensko."

V hľadisku pri odovzdávaní cien sedel Maroš Kramár. (zdroj: SFTA)

Jednu z cien odovzdával Ady Hajdu. Aj Kramár, aj on hrali vo filmee Únos. (zdroj: SFTA)