Rokenrolová sieň slávy patrí v hudbe k najväčším poctám. Kto ju získal tento rok?

Na slávnostnom podujatí uviedli šesť interpretov. Pozrite si ich vystúpenia.

9. apr 2017 o 0:33 Marek Hudec

NEW YORK. BRATISLAVA. Od jej otvorenia v osemdesiatych rokoch ju navštívilo viac ako desať miliónov návštevníkov. Rokenrolová sieň slávy stojí v americkom meste Cleveland. Je v nej výber tých najvplyvnejších hudobníkov na scéne.

Odborníci každoročne vyberú zhruba päť až dvanásť mien, ktoré si zaslúžia byť do nej uvedené. Kritéria sú nasledovné: musia to byť interpreti, ktorých prvé nahrávky vyšli pred viac ako 25 rokmi a ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj rocku. Počas piatkového ceremoniálu v New Yorku boli poctení títo šiesti:

Pearl Jam

Už ich debutový album Ten v roku 1991 bol hitom. Odvtedy kapela mnohokrát upozorňovala na zvrátenosť šoubiznisu a napriek tomu predala viac ako 60 miliónov nahrávok po celom svete. Počas ceremoniálu sa spevák Eddie Vedder ospravedlňoval svojim kolegom za správanie počas rokov: "Prešli sme si ťažkými obdobiami, pohromade nás držali len fanúšikovia a zodpovednosť, ktorú sme k nim cítili."

video //www.youtube.com/embed/IEfrYPXgSqg

Tupac

Upozorňoval na rasizmus, sociálne problémy a násilie. Tupac bol jedným z najvýznamnejších raperov a síce bol zastrelený pred vyše dvadsiatimi rokmi, dodnes sa však mladí hudobníci túžia priblížiť hĺbke jeho textov. Ďakovnú reč prečítal jeho priateľ Snoop Dogg. "Zistil som, že Tupac sa naučil milovať ľudí v skorom veku a túto lásku vkladal aj do hudby. Preto je dnes súčasťou dejín."

video //www.youtube.com/embed/Do5MMmEygsY

Joan Baez

Na nespravodlivosti v spoločnosti energickým hlasom upozorňovala aj speváčka Joan Baez. Svoje myšlienky dokonca priniesla na Bratislavskú lýru krátko pred Nežnou revolúciou. Má za sebou vyše 60-ročnú kariéru a v príhovore spomenula všetky sociálne znevýhodnené skupiny, ktoré počas života stretla. "A v realite dneška empatiu nahrádza túžba po moci. Zostalo pre mňa priveľa práce," povzdychla si.

video //www.youtube.com/embed/AYWL_pMUmHA

Electric Light Orchestra

Britská kapela sa hlavne v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch preslávila dynamickými, hravými piesňami, v ktorých využívali aranžmány pripomínajúce klasickú hudbu. Počuť to v ich hite Don´t Bring Me Down. Zvykli vystupovať aj s bývalými členmi Beatles a do Siene slávy ich preto uvádzal syn gitaristu Georga Harrisona: "Kapela si každý koncert užívala rovnako ako diváci pod pódiom. Zo všetkého najviac pripomínali kapelu z baru v Hviezdnych vojnách. Mali len viac vlasov."

video //www.youtube.com/embed/Pscx2vG2p-s

Journey

Dodnes dojímajú piesňou o malom dievčati z malého mesta, ktoré sa cíti osamelo a neprestáva veriť, že raz niečo dokáže. Hit Don´t Stop Believing od kapely Journey dnešným tínedžerom v posledných rokoch pripomínal muzikálový seriál Glee. Spevák Jonathan Cain nezabudol vo svojom prejave poďakovať rodičom, tí v neho nikdy veriť neprestali.

video //www.youtube.com/embed/VcjzHMhBtf0

Yes

Ich Owner of the Lonely Heart je notoricky známe rockovým fanúšikom hlavne pre charizmatický tajomne znejúci spev Jona Andersona. Na MTV patrila pieseň kapely Yes v osemdesiatych rokoch k tým najhranejším. Počas ceremoniálu sa kapela dala dokopy po viac ako desiatich rokoch. Hrali samozrejme aj Owner of a Lonely Heart.