Vplyvný raper chce rapovať o Bohu. Kresťania v ňom však vidia hriešnika

Album Kendricka Lamara vychádza na Veľký piatok.

10. apr 2017 o 14:08 Marek Hudec

Z oblúkovitého okna žiari lúč svetla. Osvetľuje osamelú postavu, čo nehybne stojí uprostred priestoru pripomínajúceho kostol. Kendrick Lamar je oblečený v pápežskom rúchu a rapuje o nevyhnutnosti pokory.

Vo videoklipe k novej skladbe Humble sedí aj pri podlhovastom stole a možno až príliš pripomína obraz Poslednej večere od daVinciho.

Kendrick Lamar má nový album, vo svete hiphopu patril medzi tie najočakávanejšie. Zatiaľ nemá meno, ale mal by vyjsť už počas veľkonočných sviatkov, na Veľký piatok. V deň, keď si kresťania pripomínajú ukrižovanie Krista.

Nie je to náhoda, s kresťanskou symbolikou a myšlienkami sa Lamar pohráva od začiatku svojej kariéry. Svet veriacich ho však stále nedokáže úplne prijať za svojho, je vraj priveľký hriešnik.

Hlas je mojím nástrojom

Mám vyšší cieľ, hovoril Lamar pre magazín Complex. „Boh mi niečo zasadil do srdca a na to sa sústredím. Hlas je mojím nástrojom, ako konať dobro.“ Lamar bude mať v júni tridsať rokov, no krstom prešiel len nedávno. Jeho rodičia veriaci neboli, s Bibliou ho zoznámila jeho babka.