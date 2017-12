Môže byť niekto veriaci a zároveň rapová hviezda? Kanye West o tom má skladbu

Vieru opisuje niekoľko hiphopových textov.

13. apr 2017 o 12:03 Marek Hudec

Nielen Kendrick Lamar zvykne vo svojich textoch uvažovať o ťažkostiach viery. Ďalší populárni raperi mali texty o bohu.

Kanye West

Sám sa síce považuje za boha a niektorí okolo neho skutočne vytvorili kult s názvom Yeezianity, Kanye West však kedysi o kresťanských ikonách rapoval. V skladbe Jesus Walks uvažuje o tom, či môže byť zároveň hiphopovou hviezdou a veriacim.

video //www.youtube.com/embed/MYF7H_fpc-g

Common

V jednom zo svojich textov sa držiteľ Oscara za najlepšiu pieseň z filmu Selma rozhodol venovať tematike rôznych náboženstiev. V skladbe G.O.D. na pozadí jemných klavírnych tónov uvažuje o tom, ako sa ho v detstve snažili naviesť k náboženstvu. „Niektorí tvrdia, že Boh je černoch a diabol beloch, pravda je len to, že diabol je zlo a Boh je dobro.“

video //www.youtube.com/embed/5bWQT_vjRKI

Tupac

Úvod skladby Who Do U Believe In pôsobí ako modlitba. Raper, ktorého tragická smrť v deväťdesiatych rokoch otriasla celým hudobným svetom, sa v nej pýta, v koho by mal človek veriť. V Budhu, Alaha alebo jednoducho v silu samého seba?

video //www.youtube.com/embed/JMlaMecjDPg

Mos Def

Komika Mos Defa ste mohli vidieť vo viacerých filmoch. Známejší je však ako raper s aktivistickými textami. V skladbe All Praises Due vymenúva všetky veci, za ktoré by sme mali byť vďační: „Vďaka nemu slnko hreje, vďaka nemu Mesiac vychádza na oblohu.“