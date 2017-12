Zem spieva ukázala, na čo RTVS má. Teraz musíme pol roka oddychovať, vraví Mika

Pôvodná šou nebola drahšia ako licencované talentové súťaže.

10. apr 2017 o 17:54 Kristína Kúdelová

Václav Mika hovorí, že Zem spieva by mala pokračovať aj bez neho.(Zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

BRATISLAVA. Bolo to nadpozemské, priam vesmírne, písal generálny riaditeľ RTVS Václav Mika na facebooku, keď sa po jedenástich týždňoch skončil projekt Zem spieva. Finálový večer kontinuálne sledovalo v sobotu 583-tisíc divákov a zaplo si ho až 1 068 000 divákov, a to ho povzbudilo k vzletným komentárom.

"Je to jeden z dvoch alebo troch najúspešnejších pôvodných formátov, aké u nás za posledných desať rokov vznikli. A to nehovorím len o RTVS, ale o celom mediálnom trhu. Niečo také sa podarilo len s Hitom storočia alebo Markíze s projektom Talentmánia. To však bolo ešte v čase, keď bola absolútnym lídrom medzi televíziami," hovorí Mika.

Za pozitívne hodnotenie pôvodného formátu považuje aj to, že žiadny iný televízny projekt nemal v poslednom čase toľko mediálnych ohlasov.

Nebolo to drahšie ako OTO

Boli medzi nimi aj kritické hlasy. Relácii, ktorá mala predstaviť slovenský folklór, by sa dali vyčítať komentujúce vsuvky pripomínajúce reklamy alebo relácie z komerčných televízií. Moderátorská trojica nebudila vždy dojem, že je vo folklóre zorientovaná, a niektorí folkloristi mali pocit, že viac ako folklór mala priestor šou.