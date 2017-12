Odporne zábavný. Zomrel Don Rickles, dvorný šašo Franka Sinatru

Priekopník urážlivého humoru si uťahoval z výzoru, z etnika aj sexuálnej orientácie. Strieľal si z hviezd, ale aj z divákov v hľadisku.

11. apr 2017 o 18:49 Karolína Klinková

Aby sa dala v obchodoch kúpiť bavlna, Amerika potrebuje Afroameričanov. Aby mali policajti čo robiť, potrebuje zas Talianov. A neodmysliteľnou súčasťou Spojených štátov sú aj občania s ázijským pôvodom - aj keď občas prepália do košele dieru.

Vtipné? Či ani nie?

Ak sa vám fór vtipný nezdá, nie ste sami. Žarty komika Dona Ricklesa (8.5.1926 - 6.4.2017) nesadli každému. Uťahovanie si z toho, ako ľudia vyzerajú, k akému etniku patria, aké majú manželky či manželov, sexuálnu orientáciu či zamestnanie, nepobaví všetkých.

Napriek tomu bol však stálicou comedy show viac ako polstoročie - a vlastne sa dá povedať, že to bol on, kto žáner, v ktorom si komik drsne uťahuje zo svojho hosťa či publika, ako prvý vo veľkom dostal medzi ľudí.

Od herca ku komikovi

Rodák z New Yorku sa už od detstva túžil stať hercom. Mal rád pozornosť, tešilo ho, keď sa na jeho vtipoch ľudia zasmiali. Akýmsi šašom bol aj v armáde počas druhej svetovej vojny.

V sne stať sa hercom ho najviac podporovala matka - Ricklesov častý terč neskorších fórov. Hoci si ju nesmierne vážil, neraz ju prirovnal k americkému generálovi, ktorého by v armáde volali “Židovským Pattonom”, čím narážal nielen na jej židovský pôvod, ale aj amerického hrdinu, generála z druhej svetovej vojny Georga S. Pattona.

S matkou žil do štyridsiatky. A aj keď sa potom oženil, býval v byte hneď vedľa nej.

Po návrate zo služby vyštudoval Americkú akadémiu dramatického umenia. Keď však ako čerstvý absolvent zistil, že nájsť si miesto v odbore, je náročné, začal s comedy show vystupovať v puboch.

video //www.youtube.com/embed/ZblPwNLH6hg

Sinatrov obľúbený

Jeho hviezda sa nezrodila cez noc - k celoštátnemu úspechu sa dostal až po desaťročí večerov strávených v baroch.

Potom si však mohol dovoliť uťahovať skutočne z kohokoľvek - dokonca aj takých hviezd, ako Frank Sinatra. Skamarátili sa tak, že keď ho Rickles zbadal v dave divákov, urazil ho.

“Všetci sa pozerali, čo Frank spraví,” povedal pre Washington Post John Landis, ktorý o Ricklesovi nakrútil dokument. “Pretože tam bolo dvanásť chlapíkov so zbraňami.”

Nikto ho, samozrejme, nezastrelil. Namiesto toho sa z nich stali nerozluční priatelia a z Ricklesa bol odrazu jeho "dvorný šašo", píše Guardian.

Sinatra nebol jediný slávny človek, z ktorého si Rickles uťahoval. To isté robil napríklad aj pri Deanovi Martinovi - a keďže ako komik pôsobil vyše polstoročia, neskôr stihol pourážať i iné generácie. Hercov Clinta Eastwooda či Roberta De Nira, režiséra Martina Scorseseho či dnešné moderátorské hviezdy Jimmyho Fallona či Jimmyho Kimmela.

“Je mi jedno, kto ste, ste ľudská bytosť,” povedal raz podľa Guardianu Rickles na margo toho, že pri vtipoch nevidí rozdiel medzi slávnymi hosťami a ľuďmi z publika. “Už vás nechcem znova vidieť.”

video //www.youtube.com/embed/q5_V9RT8aR8

Výbušný a pôsobivý

Hoci sa neskôr začal objavovať na filmových plátnach či v televízii - ako herec, dabingový herec, ale aj ako moderátor - comedy show v baroch preňho vždy predstavovala akúsi srdcovku.

“Kto vám vyberá oblečenie, Ray Charles?” opýtal sa raz hosťa z publika. “To je vaša žena?” spýtal sa zas druhého. “Nuž… hlavu hore.”

“Bol výbušný. Bol pôsobivý. Bol zábavný. Mám na mysli odporne zábavný,” popísal jeho humor americký herec Sidney Poitier podľa New York Times.

V roku 2008 získal cenu Emmy v kategórii individuálnych vystúpení vo varieté šou. Od roku 2000 má hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.

“Jediná vec, ktorá by ma mohla zastaviť, je moje zdravie alebo to, že sa už publiku nebudem páčiť,” povedal raz podľa New York Times. “Kým sa tak nestane, musím pokračovať. Môj manažér mi povedal, že jeho dieťa musí vychodiť vysokú. Jeho dieťa má desať.”