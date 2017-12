Zložil hudbu určenú na spanie. Inšpiroval sa pri tom bábätkami v maternici

Max Richter (51) patrí k najvýznamnejším súčasným skladateľom klasickej hudby. Študoval na londýnskej Royal Academy of Music. Medzi jeho najznámejšie diela patrí album Recomposed, skladba On the Nature of Daylight a jeho soundtracky pre seriáli Taboo alebo The Leftovers. (Zdroj: Studio Richter Mahr)