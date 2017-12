Predal majetok a žil v aute. Sam Worthington hľadal Boha

Austrálčan sa divákom predstaví v novej dráme Chatrč. Filmovú rolu prirovnal k osobnej ceste k viere.

13. apr 2017 o 16:27 Tomáš Kušnír

Sam Worthington sa od murára vypracoval na filmovú hviezdu, za ktorou stojí aj americký režisér James Cameron.

Austrálskeho herca nezaujíma, čo si kto o ňom myslí, záleží mu však na ohlasoch na jeho prácu.

„Nerozhodol som sa byť slávny. Ak by som to chcel, išiel by som do reality šou Big Brother,“ tvrdí herec známy z Avatara.

Worthington nechce, aby si ľudia povedali, že už nikdy nepôjdu na film, v ktorom hrá. Keď si pozrú najnovšiu snímku Chatrč, v ktorej sa vyberie na duchovnú cestu k Bohu, pravdepodobne neoľutujú, že si kúpili lístok do kina.

Boha stretol v Chatrči

Čo ak je Boh černoška, ktorá počúva reggae hudbu? V apríli má v slovenských kinách premiéru dráma Chatrč, ktorá nenecháva nič na predstavivosť diváka.

Film vznikol podľa knihy kanadského autora Williama P. Younga a zobrazuje spirituálnu cestu Macka Phillipsa, ktorého stvárnil Sam Worthington. Hlavný hrdina sa s manželkou a tromi deťmi vybrali stanovať do lesa.

Mal to byť šťastný rodinný víkend, ale zmenil sa na tragédiu. Mackova najmladšia dcéra Missy zmizla a neskôr vyšlo najavo, že ju uniesli a zavraždili.

“ Ak je chatrč metaforou pre hnev, vinu, odpor a frustrácie, ktoré máme zo života a potom v nich žijeme, tak som rozhodne žil v tej svojej. „ SAM WORTHINGTON

O štyri roky neskôr nájde Mack v poštovej schránke list. Je v ňom pozvánka do chatrče v lese, kde zavraždili Missy. Autorom listu je Papa – takto nazýva Mackova manželka Boha.

Mack sa domnieva, že list mu poslal vrah jeho dcéry. Keď dorazí na miesto, v chatrči ho privíta trojica, ktorá tvrdí, že sú Boh, Ježiš a Duch svätý.