Ruská televízia nebude vysielať Eurovíziu z Kyjeva

Štátna televízia sa tak rozhodla kvôli zákazu vstupu pre ruskú speváčku.

14. apr 2017 o 0:42 ČTK

MOSKVA. Ruská štátna televízia Pervyj kanál vo štvrtok oznámila, že nebude vysielať tohtoročnú Eurovíziu, ktorá sa budúci mesiac odohrá v Kyjeve.

Stalo sa tak potom, čo Ukrajina zakázala vstup do krajiny ruskej speváčke Julii Samojlovovej kvôli návšteve anektovaného Krymu. Európska vysielacia únia (EBU) tak podľa ruských médií príde minimálne o desať miliónov ruských divákov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Rusko provokuje Ukrajinu. Na Eurovíziu posiela speváčku na vozíčku

Zákaz vstupu

"Pervyj kanál vo štvrtok dostala list Európskej vysielacej únie (EBU) s oznámením, že Únia nebude riešiť problém s účasťou Julije Samojlovovej v súťaži Eurovízie, s odvolaním sa na rozhodnutie ukrajinských špeciálnych služieb," uviedla televízia vo vyhlásení.

"V takomto prípade nepovažujeme za možné vysielať Eurovíziu 2017," dodala televízia s tým, že všetko zavinila "snaha Ukrajiny spolitizovať súťaž".

Po márnych snahách presvedčiť Ukrajinu, aby zrušila ruskej reprezentantke zákaz vstupu do krajiny, EBU navrhla, aby ruská televízia buď vymenila interpretku, alebo aby sa speváčka zúčastnila súťaže formou priameho prenosu z Moskvy.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ruská speváčka môže na Eurovízii vystúpiť prostredníctvom telemostu

Neprijateľné podmienky

Obe varianty ale ruská televízia odmietla ako "úplne neprijateľné", pretože vystúpenie "na diaľku" by Rusko diskriminovalo a odporovalo by pravidlám súťaže. Nahradiť invalidnú Samojlovovú inou speváčkou podľa stanice tak nepripadalo do úvahy.

Internetový denník Gazeta.ru poznamenal, že televízii kvôli zrieknutiu sa súťaže nehrozia veľké finančné straty.

Eurovízia je síce v Rusku veľmi populárna a má veľkú sledovanosť, ale ide o "jednorazovú akciu". Citeľnejšie vraj ruské rozhodnutie pocíti sama EBU, ktorá zarába na predaji prenosových práv a na hlasovaní divákov prostredníctvom krátkych textových správ.

Až po kyjevskej súťaži sa má podľa denníka rozhodnúť o tom, či EBU nejako potrestá Ukrajinu za vylúčenie ruskej speváčky, prípadne aj Rusko za odmietnutie vysielať súťaž.

Po ruskej anexii Krymu v marci 2014 ukrajinské úrady dali na čiernu listinu viac než stovku ruských umelcov a kultúrnych činiteľov, ktorí anexiu polostrova podporili.