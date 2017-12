Hviezdne vojny sa vracajú. Z filmu Posledný Jedi zverejnili prvú ukážku

Pozrite si zábery z najočakávanejšieho filmu roka.

14. apr 2017 o 18:00 Barbora Gvozdjáková, sme.sk

Pred dávnymi vekmi v preďalekej galaxii... Slová, ktoré spoločne s dnes už kultovou hudbou pozná celý svet. Dokonca aj väčšina tých, ktorí sa nerátajú medzi skalných fanúšikov medzigalaktickej série. Príbeh Jediov bojujúcich proti temným silám impéria, fascinuje divákov už niekoľko generácií.

V tomto roku Star Wars oslavuje. Už štyri dekády „baví“ celý filmový svet napínavými súbojmi o záchranu galaxie. Okrúhle výročie teraz oslavujú v americkom meste Orlando.

Súčasťou toho bolo predstavenie prvej ukážky z najočakávanejšieho filmu roka, novej epizódy vesmírnych dobrodružstiev s podtitulom Posledný Jedi. Nový film režíruje Rian Johnson. Na Slovensku ho uvidíme 14. decembra.

video //www.youtube.com/embed/zB4I68XVPzQ

Snímka je už nakrútená, tvorcovia momentálne pracujú na trikoch. Producentka Kathleen Kennedy prezradila, že režisér do príbehu priniesol veľa humoru a vie vytvoriť skvelé, nezávislé ženské postavy.

Okrem toho sa tvorcovia ságy tento týždeň rozhodli zorganizovať ďalší ročník charitatívneho projektu Force For Change. Herci Mark Hamill (alias Luke Skywalker) a Daisy Ridley (alias Rey) poukázali na dobročinný akcent celej udalosti, v rámci ktorej sa budú zbierať finančné prostriedky pre dve neziskové organizácie venujúce sa deťom - UNICEF a Starlight Children’s Foundation.

Tí, ktorí prispejú, môžu získať originálne ceny. Iniciatíva Force For Change v rámci svojich predošlých projektov už v minulosti vyzbierala milióny dolárov, za ktoré ponúkla vyžrebovanému jedinečnú výhru či príležitosť. V tomto prípade môžu fanúšikovia vyhrať výlet do Skywalker Ranch, získať malú hereckú úlohu v pripravovanom filme o Hanovi Solovi alebo sa zúčastniť decembrovej premiéry snímky Last Jedi.

Oslavy výročia Star Wars si pripomínajú aj nečakanú smrť Carrie Fisher v decembri minulého roka, ktorá stvárnila nezabudnuteľnú princeznú Leiu.