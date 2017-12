Slovák si rád pozve Róma na svadbu, to však ešte neznamená, že nie je xenofób

V Bratislave sa chystá festival Fjúžn, venuje sa cudzincom.

18. apr 2017 o 14:18 Marek Hudec

Jeho vietnamské bistro Phong Nam je v Bratislave najobľúbenejšie. Portrét Nam Nguyena Doana je súčasťou projektu I AM IN fotografa Aleša Vojtáška.(Zdroj: ALEŠ VOJTÁŠEK)

BRATISLAVA. Zrejme najpopulárnejšie ázijské bistro v Bratislave nájdete na trhovisku na Miletičovej. Ak si chcete dať obľúbené rezance s hovädzím mäsom Bum Bo Nam Bo, musíte si vyčkať dlhý rad.

Bistro Phong Nam vedie majiteľ Nam Nguyen Doan. Vytvoril v ňom príjemné miesto, kde sa môžu rôzne kultúry stretávať bez strachu.

Zaujal fotografa Aleša Vojtáška, ktorý ho zaradil do svojej najnovšej výstavy I AM IN. Na Slovensku rastie nenávisť k inakosti a nacionalistické nálady, Vojtášek nám preto chcel ukázať tváre ľudí, ktorí našu krajinu obohacujú a majú ju radi napriek tomu, že sa tu nenarodili.

Za takých považuje nielen majiteľa obľúbeného bistra, ale napríklad aj hematológa Sawkata Ali Choudhuryho či speváčku s americkými koreňmi Celeste Buckinghamovú. Výstava I AM IN s ich príbehmi bude vo štvrtok otvárať festival [fjúžn] – festival nových menšín.

Aron Mitu, dancehallová tanečnica a lektorka. (zdroj: Aleš Vojtášek)

Oči sú zrkadlom

„Mala by to pripomínať sociálnu mozaiku. Vyberal som si ľudí z rôznych oblastí slovenskej spoločnosti: speváčku, zakladateľku škôlky, vedúcu časopisu. Niektorí sa cítia prijatí viac, niektorí menej,“ opisuje svoj projekt Vojtášek.