Prelomil prekliatie slovenského filmu. György Kristóf nás dostal do centra diania

Roadmovie z východného Slovenska je v prestížnej súťaži v Cannes.

19. apr 2017 o 11:19 Kristína Kúdelová

Vo filme OUT hrá Judit Bárdos.(Zdroj: SENTIMENTAL FILM)

BRATISLAVA. Slovensko je krajina, ktorá neexistuje. Má vlajku, prezidenta aj štátnu hymnu, ale na festivale v Cannes ešte o nej nikto nepočul. Neudialo sa nič, čo by donútilo hlavného zostavovateľa programu Thierryho Frémauxa vstať, vyjsť na pódium obrovskej festivalovej kinosály a pred tisíckou novinárov povedať, že musia vidieť, čo sa v nej za posledné roky nakrútilo.

Doteraz ho Slovensko veľmi nevzrušovalo, nemal dôvod ho ľutovať ani obdivovať, nezaznamenal v ňom žiadne pozoruhodné spoločenské ani filmové hnutie. Preto sa slovenský film v programe najväčšej filmovej akcie na svete takmer vôbec nevyskytol.

Kliatbu prelomil režisér György Kristóf. Bude súťažiť v sekcii Istý pohľad (Un certain regard), ktorú Thierry Frémaux vyčlenil pre tvorcov s potenciálom meniť tvár svetovej kinematografie. To znamená, že jeho film OUT bude pravdepodobne veľmi dobrý.

Režisér György Kristóf pochádza z Košíc, študoval na pražskej FAMU. (zdroj: ARCHÍV GY.K.)

Východ Slovenska? Degradácia na vlastnej koži

György Kristóf hovorí, že nakrútiť ho bola jeho morálna povinnosť. Narodil sa v Košiciach, ale veľká časť jeho rodiny pochádza z úplného východu. A tam zažili inú realitu, ako si väčšina Slovenska vie predstaviť.