Bolo neuveriteľné, že by sa ešte niekedy vrátili. Jesus and Mary Chain však vystúpia na Pohode

Do programu trenčianskeho festivalu pribudla škótska rocková kapela.

20. apr 2017 o 14:47 sme.sk

The Jesus and Mary Chain(Zdroj: Facebook - The Jesus and Mary Chain)

BRATISLAVA. Do programu Pohody pribudla vo štvrtok ráno rocková kapela Jesus and Mary Chain. Minulý mesiac vydali prvý album po devätnástich rokoch, no v rozhovore pre Fullmoon naznačili, že fanúšikovia sa môžu počas ich pripravovaných koncertov tešiť na veľkú porciu starších hitov.

Škótska skupina vznikla v osemdesiatych rokoch. Ovplyvnili ich The Stooges, the Ramones alebo Einstürzende Neubauten. Zoznam kapiel, ktoré ovplyvnili oni, by bol ale ešte dlhší. Ich koncerty sprevádzali v úvode kariéry mnohé kontroverzie. Nebolo ničím výnimočným, že počas svojich vystúpení rozbíjali nástroje, aparatúru a ďalšie zariadene na pódiu.

Koncerty často ukončili už po dvadsiatich minútach. Povesť zlých chlapcov umocňovali drogové, alkoholové a iné aféry. Ako rástol počet nahratých skladieb, predlžovala sa aj dĺžka ich vystúpení. Koncom roka 1985 vydali prelomový album alternatívneho rocku Psychocandy, ktorý výrazne ovplyvnil hudobný žáner shoegaze.

Kapela sa neskôr rozpadla a zdalo sa takmer neuveriteľné, že by sa ešte niekedy vrátili na scénu. Na festivale Coachella sa však vrátili spolu s herečkou Scarlett Johansson, ktorá zaspievala ich pesničku Just Like Honey.